Festival Teen Nicaragua | Mileydi Carvajal dice que los nicas somos fuertes y luchadores

Mileydi Carvajal se define como una joven luchadora, emprendedora, seguidora de sus propios sueños, sociable y humilde.

Dice que le encanta pasar tiempo en familia y con sus amigos. Esta joven de 18 años representa a Masaya en el Festival Teen Nicaragua 2018 y cursa el segundo año de Derecho en la UNAN, Managua.

Este sábado primero de diciembre será la competencia de trajes nacionales en Multicentro Las Brisas, a partir de las 5:00 p.m.

“De aquí a 15 años me veo como una profesional, con un trabajo estable, con una familia y con algunos de mis sueños realizados, si Dios así lo permite”, expresa Mileydi para quien su amor platónico es Taylor Lautner, el lobo de la saga Crepúsculo.

Para ella “la amistad más sincera e ideal que puede existir es aceptar a esa persona tal y como es, pero hay cualidades que todas las personas debemos tener, como la lealtad, eso es algo primordial para una buena relación”.

Sobre la situación que está pasando Nicaragua considera que es lamentable, “nos afecta a todos los nicaragüenses, tanto emocional como económicamente, hemos visto muchos cambios negativos en la economía, pero tengo fe en Dios que saldremos de esta situación a como hemos salido de muchas situaciones, porque los nicaragüenses somos gente fuerte y luchadora”.

¿A qué edad piensas que las chicas deben tener su primer novio?

Debemos vivir cada etapa de nuestras vidas a como se debe y aprovechar cada momento. Considero que a los 17 años es la edad adecuada para comenzar un noviazgo y por supuesto que nuestros padres deben saberlo ya que ellos son nuestro principal pilares y son los que siempre están para nosotros.

¿Cuál crees que son los principales problemas que afrontan Nicaragua y los jóvenes?

Uno de los principales problemas que afronta Nicaragua ahorita está basados en la economía, ya que debido a la presente situación la economía ha dado un giro drástico, hay un sin números de desempleados y el turismo ha bajado mucho. Actualmente los jóvenes en Nicaragua afrontan muchos problemas, es lamentable ver como el embarazo a temprana edad es uno de los principales problemas que afectan a los jóvenes.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

Primero que el problema socioeconómico que afronta mi país cambie.

Segundo tener siempre a mi familia a mi lado, ya que ellos son mi principal motor.

Tercero fuerza y sabiduría para cumplir todas mis metas

¿Qué causa social te interesaría apoyar?

Me interesa demasiado trabajar con asilos de ancianos, porque no hay nada mejor que darles amor a los abuelitos, ya que ellos fueron los que nos dieron amor primero y se merecen lo mejor.

¿Qué tan importante es la belleza dentro de una competencia como esta?

En lo personal la belleza es relativa. Una chavala debe ser auténtica, natural, inteligente, astuta, líder, autodidacta, fuerte y segura de sí. Es importante porque si esa mujer llega representar Nicaragua yo quiero sentirme identificada con ella.

¿Qué es lo más lindo de ser adolescente?

Lo más lindo de ser adolescente es poder aprovechar y disfrutar cada oportunidad que nos da la vida, la adolescencia es una de las mejores etapas que pasamos los seres humanos por ende debemos hacer las cosas bien y ser felices.

Preguntas rápidas

Comida: fritanga.

Deporte: futbol.

Red social: Whatsapp

Color favorito: verde menta.

Película: trilogía de El Hobbit

Materia de clase favorita: Derecho penal.

La clase no favorita: Teoría general del proceso.

No me gusta: la hipocresía.

Invitaría a mi cumpleaños: mi familia y amigos.