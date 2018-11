El Dasa, el músico que pasó de ser chofer de Vicente Fernández a inspirar la premiada serie “El Vato”

¿Cómo se pueden vincular la Unión Soviética, el fútbol, Vicente Fernández y una serie de Netflix?

La respuesta tiene nombre y apellidos: Dasahev López Saavedra. Pero en el mundo artístico se le conoce como El Dasa.

Una serie en la que actúa, basada en su propia vida y llamada “El Vato”, ganó la pasada semana el premio Emmy al mejor programa de habla no inglesa de la televisión estadounidense.

En la serie, producida por Telemundo y emitida por Netflix, se narra la historia de un cantante que debe dejar su México natal para perseguir su sueño artístico en Estados Unidos.

Es una historia similar a la de Dasahev -bautizado así en honor al legendario portero soviético Rinat Dasáyev– que, con apenas 20 años, viajó desde Hermosillo, México, hasta Los Ángeles.

En la ciudad de California logró establecerse gracias a un trabajo que fue fundamental para su vida artística: ser el chófer del popular cantante Vicente Fernández.

“Un día me llamó al camerino, me escuchó y me invitó a cantar con él en un dueto”, le contó El Dasa al diario estadounidense El Nuevo Herald.

Seis años después de aquel episodio, la serie basada en su vida consiguió ganar un Emmy.

Pero ¿cómo llegó el artista de las calles de Hermosillo a los primeros lugares del mercado de la música regional mexicana?

De Dasahev a El Dasa

En Hermosillo, el lugar donde nació, El Dasa era un aspirante a músico grupero que no tenía el éxito que quería.

Recuerda cómo participó en varios concursos de música, pero en ninguno logró quedar en los primeros puestos.

Así, después de pasar cuatro años cantando para una banda local, decidió emigrar a Estados Unidos.

“Cuando me fui a Los Ángeles, obviamente como todos buscando oportunidades, no conocía a nadie“, le dijo a la revista TVyNovelas.

Para buscarse la vida se convirtió en chófer, primero de una productora de televisión y después del rey de la canción mexicana, Vicente Fernández.

Pero después de que los músicos de “Chente” le pidieran a la estrella que escuchara a El Dasa, el legendario artista le pidió al joven que subiera con él al escenario del Gibson Amphitheatre de Los Ángeles.

Cantaron a dúo “Amor de los dos” y, desde aquel 11 de noviembre de 2011, su vida cambió para siempre.

“El señor Vicente Fernández, como haría cualquier papá, me dijo: ‘Hijo, aquí están las herramientas, ya te enseñé y tú vuela‘“, recordó para la agencia EFE.

Después grabó dos discos de música regional mexicana. Finalmente, en 2016, la NBC -propietaria de la cadena Telemundo- decidió hacer una serie basada un “30% en la vida de El Dasa”, según la cadena.

La serie se llamó “El Vato”. Y El Dasa se convirtió en su protagonista.

¿Exitoso?

La semana anterior, durante la entrega de los Emmy Internacional -que premian las series producidas fuera de Estados Unidos o transmitidas en un idioma diferente al inglés- “El Vato” fue galardonado en la categoría “Mejor programa de horario estelar que no es en inglés”.

“No sabía lo que eran los premios Emmy hasta que comencé a actuar. Muy emocionado por esto”, declaró El Dasa a medios de comunicación.

Sin embargo, a pesar de que la serie ya emite su segunda temporada, no todos creen que El Dasa sea el artista exitoso que la televisión está promoviendo.

“Es un buen cantante, es muy buena gente, pero no creo que haya explotado como artista. No son muchos los shows que hace al año“, le dijo a BBC Mundo la periodista radicada en Los Ángeles Mariana Gagliardi.

“Hay otros artistas como Christian Nodal, que en menos tiempo, casi dos años, se fue para arriba. Hace conciertos por todas partes, llegó hasta Colombia, Ahí ves el éxito”, agregó.

Entonces ¿por qué El Dasa logró su propia serie y no otros artistas con mayor proyección?

“A muchos artistas que necesitan más promoción, por ahí los llaman a actuar o les organizan un reality show. Creo que a El Dasa todavía le falta algo más para ser considerado un gran cantante”, concluyó Gagliardi.

