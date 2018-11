Ultraje a Luis Sánchez Sancho desnuda al sistema judicial orteguista

Doble rasero y motivaciones políticas ha mostrado la Policía Orteguista (PO), manteniendo en la cárcel al editorialista de LA PRENSA, Luis Sánchez Sancho, por estar involucrado en un accidente de tránsito en que un motorizado resultó con lesiones leves; mientras que ha protegido y dejado en libertad a personas allegadas al círculo del poder de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, según un experto en derechos humanos.

A esta conclusión llega el abogado del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, luego de recordar que en 2017 Francis Epifanía López Ubilla, hija del tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, se vio involucrada en un accidente de tránsito donde hubo una persona fallecida y que era exconductor de LA PRENSA.

“Con él (Luis Sánchez Sancho) no han tenido ninguna consideración. Es que esto es político y cada una de las explicaciones nos lleva al terreno del doble rasero y de una persecución, no legal que establece el Código, sino política. Y ni siquiera aplican la consideración —no de bondadosa para que terminemos agradeciendo— sino de la dignidad humana que incluye la edad que tiene, una consideración acorde a su edad, que te lleva a otro principio de proporcionalidad, que no da prisión preventiva”, explicó Carrión.

A juicio del defensor de los derechos humanos, el caso de Sánchez Sancho es solo una nueva muestra del doble rasero, porque, junto a él, hay más de seiscientos presos políticos, cuando en el país no hay un solo policía o paramilitar condenado por la masacre de la cual son responsables.

El único paramilitar imputado es Pierson Gutiérrez, que ha sido acusado por el asesinato de la joven brasileña Rayneia Gabrelle Da Costa Lima Rocha, pero en un oscuro proceso judicial en el cual se desconoce la sentencia y el paradero del responsable.

Otro caso que retrata el doble rasero de la Policía, cómplice del régimen de Ortega y Murillo, es que el año pasado Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista, atropelló a un joven y no fue detenido ni enfrentó cargos penales por su responsabilidad en el accidente.

Para el abogado penalista Róger Alvarado, en el caso del editorialista de LA PRENSA, “se está utilizando el poder judicial como garrote para castigarlo por su posición crítica”.

Explicó que su caso es un delito menos grave, el cual legalmente no está sujeto a la imposición de una prisión preventiva y tampoco el juez puede estar por encima de la voluntad de las partes; si la parte afectada decide mediar con el acusado, el Ministerio Público está obligado a facilitar ese entendimiento y hacer la mediación.

“Hay indicios suficientes de que lo que se pretende es castigar la posición crítica del señor Sánchez Sancho a través de un proceso judicial”, argumentó.

Acuerdo con el motorizado

El editorialista Luis Sánchez Sancho la tarde del sábado se vio envuelto en un accidente de tránsito cuando colisionó con un motorizado, quien resultó con heridas leves.

La familia del motorizado, de nombre Otoniel Betancourt, llegó a un acuerdo extrajudicial antes de la audiencia preliminar de Sánchez Sancho, pero el juez suplente Primero Local de lo Penal de Managua, Jean Carlos Fernández, ordenó prisión preventiva.