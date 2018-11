Oprah Winfrey llama a las mujeres a empoderarse a través del legado de Mandela

Ante más de 3.000 personas reunidas en Johannesburgo, la estrella televisiva Oprah Winfrey llamó a las mujeres de Sudáfrica a empoderarse a través del legado de Nelson Mandela porque ellas “van a salvar” el país.

Actriz, productora, presentadora, filántropa y empresaria estadounidense de éxito, Oprah viajó hasta la tierra de “Madiba” -como se conoce a Mandela en su país- para participar en los últimos actos por el centenario del icónico héroe de la lucha contra la segregación racial, que habría cumplido 100 años este 18 de julio.

“Fue mi mentor favorito porque fue un hombre que pudo buscar la venganza y, en lugar de eso, buscó la reconciliación”, evocó la presentadora, en un discurso que levantó vítores y aplausos en el auditorio del campus de la Universidad de Johannesburgo en el histórico distrito de guetos de Soweto.

“Tenía todo el derecho a odiar a sus opresores -prosiguió-, pero en su lugar odió sus políticas, eligió derrotarlos sin deshonrarlos”.

La charla de Oprah, quien tuvo trato personal con “Madiba”, era el atractivo principal de la convocatoria lanzada para por la Fundación Mandela bajo el título “Isthunzi Sabafazi” (La sombra de las mujeres), un acto en el que la lucha por la igualdad y contra la violencia machista fueron el otro gran eje central.

En el mismo escenario estaban también Graa Machel, última esposa de Mandela, y la directora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, entre otras.

Oprah describió al que fuera el primer presidente democrático de Sudáfrica como una imagen de esperanza cuyo “espíritu” revive cada vez que “elegimos unidad sobre división, igualdad sobre dominación y amor y sobre odio”.

Especialmente, la popular presentadora se refirió a los 10 días que pasó invitada en el hogar de los Mandela, por Navidad, durmiendo bajo el mismo techo y compartiendo mesa para cenar.

“Fue -afirmó- lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Me sentaba a su derecha y él hablaba de la vida y de sus años en prisión”.

Aquella fue una de las 36 visitas que Oprah ha hecho a Sudáfrica, un país que dice sentir como su “hogar” y donde en 2007 abrió una escuela de liderazgo para jóvenes mujeres.

“Iba a ser para mujeres porque creo que las mujeres salvarán Sudáfrica, queremos a los hombres pero creo que son las mujeres las que van a hacerlo”, recalcó la estrella mediática, que incluso ha llegado a figurar en las quinielas del Partido Demócrata estadounidense para aspirar a la Casa Blanca.

“Construí una escuela para mujeres que se parecen a mí, que vienen de contextos (humildes) como el mío, que no tienen los medios pero sí las capacidades”, detalló.

Por eso, instó a las mujeres sudafricanas y a los jóvenes a seguir el ejemplo de Mandela y entregar su vida a los demás, única vía para construir un mundo mejor.

“Cuando yo empecé a tener dinero para pagar las facturas, empecé a pensar a quién más puedo servir? (…). La esperanza sin un plan no significa nada, tenemos que arremangarnos todos, donde estemos, y construir un nuevo futuro”, proclamó.

El público, mayoritariamente compuesto por jóvenes mujeres, respondía entregado.

“En cuanto oí el nombre Oprah me dije tengo que ir. Ella es una persona que me inspiró para iniciar un viaje de autodescubrimiento y de curación. Es un ejemplo muy grande, especialmente para las mujeres negras”, comentó a Efe Nokwanda Mdletshe, una de las asistentes al evento.

Oprah también pidió a las nuevas generaciones que no se rindan aunque tengan que atravesar grandes dificultades y recordó que, como decía Mandela, “un ganador es un soñador que nunca se rinde”.

Pero esa no fue la cita que eligió para concluir su discurso, justo antes de gritar “¡Feliz cumpleaños, Madiba!” en medio de vítores y aplausos. “Yo no pierdo, yo o gano o aprendo”, fue la frase de Mandela con la que se despidió, a modo de invitación para remontar las adversidades y pelear por convertirse en la mejor versión de uno mismo. No es el único acto de este centenario en el que Oprah participará estos días en Sudáfrica.

El próximo domingo, a solo tres días de que se cumpla también el quinto aniversario de la muerte del Nobel sudafricano, Oprah estará entre los maestros de ceremonias del festival solidario Global Citizen, un concierto multitudinario que reunirá en Johannesburgo a estrellas como Beyoncé, Jay Z, Ed Sheeran y Chris Martin.