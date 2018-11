Cheslor Cuthbert firmó por un año y 850 mil dólares con Kansas City

A un día de cumplirse el plazo para recibir un nuevo contrato, los Royals de Kansas City y el nica Cheslor Cuthbert acordaron un año de servicio por 850 mil dólares.

Cheslor era elegible para ir en busca de un mejor salario por medio del arbitraje salarial. La página MLBtraderumors, especialista en este tema, calculó que el costeño podría valer un millón de dólares.

Sin embargo, como contraparte los Royals tenían la opción de no extenderle contrato y dejarlo libre, debido a que no ha sido el mismo jugador desde 2016, cuando llenó el vacío que dejó Mike Moustakas por una lesión y abrió muchos ojos.

No obstante, en los últimos dos años el nica no ha podido poner sus números a la par de las expectativas y además las lesiones lo atacaron fuerte esta temporada, y en este deporte en el que hay muchos jugadores detrás a la espera de una oportunidad, Cheslor era un candidato a no recibir contrato y de esto escribieron mucho los diferentes analistas el día de ayer.

Cheslor tiene a su favor la juventud. Acaba de cumplir 26 años de edad. Y como los Royals están en reconstrucción, pueden darse el lujo de darle al nica una nueva oportunidad de demostrar que puede volver a su nivel de 2016 o ir más allá.

Este año, Cuthbert jugó 30 partidos los Royals y tuvo promedio de bateo de .194, por 20 hits en 103 turnos, con tres jonrones y siete carreras impulsadas. En 2017, bateó para .231 en 58 partidos.

Esas cifras están lejos del .274 que registró en 128 encuentros en 2016, con 130 hits, de ellos 12 jonrones, con 49 anotadas y 46 impulsadas.

Así que el 2019 asoma como una última oportunidad para Cheslor.

¿Loáisiga al bullpen?

La potencial partida de los relevistas David Robertson y Zach Britton de los Yanquis de Nueva York, ha obligado a los expertos a valorar sobre los posibles relevos y el nica Jonathan Loáisiga ha saltado como una posibilidad.

Loáisiga promedió 96 millas por hora en su bola rápida, la que establecido como relevista debería subir, y además tiene un gran control y obligó a los bateadores a dar roletazos en un 49.2 por ciento, como ingredientes que lo hacen un candidato llamativo para el bullpen.

¿Canó y Díaz a los Mets?

De acuerdo a diferentes fuentes, los Mets y los Marineros están cerca de concretar un sonado cambio.

El estelar rematado Edwin Díaz y el potencial miembro del Salón de la Fama, Robinson Canó, pasarían a la Gran Manzana, y a Seattle irían por dos de los principales prospectos de los Mets, además de los veteranos Jay Bruce y Jason Vargas.

En otra movida, el lanzador Garret Richards firmó contrato de dos años y 15 millones de dólares con los Padres de San Diego.

Richards era compañero de equipo de JC Ramírez en los Angelinos.

Un rumor es que los Dodgers y los Indios están armando un cambio que llevaría al estelar tirador Corey Kluber a Los Ángeles y Yasiel Puig se movería a Cleveland junto a prospectos.