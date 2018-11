Festival Teen Nicaragua | Gabriela Zapata Lira pide un alto a los embarazos en adolescentes

Gabriela Guissell Zapata Lira se define como una chavala amable que siempre trata de ayudar a quien lo necesita.

“Soy también humilde, nunca me olvido de quién soy verdaderamente y me considero muy perseverante, ya que si me caigo me levanto con más fuerza dispuesta a lograr mis objetivos”, dice la estudiante de segundo año de Derecho en UCC, Matagalpa.

De aquí a 15 años se visualiza como ejerciendo su profesión y formando su propia familia. Su amiga ideal es alguien sincera, leal y humilde, dice esta fanática de Harry Styles.

Sobre la situación que atraviesa Nicaragua piensa que “todos somos hermanos nicaragüenses, por lo tanto, lo fundamental es sembrar la paz y la tolerancia entre nosotros, pues existen miles de pensamientos diferentes a los nuestros. Pienso también que los nicaragüenses somos personas trabajadoras, y que poco a poco lograremos sacar a nuestro país adelante”.

¿A qué edad piensas que las chicas deben tener su primer novio?

Cuando se sientan listas, y tengan la suficiente madurez y responsabilidad para asumir un noviazgo. Creo también que la comunicación lo es todo, por lo tanto, los padres deben saber quién es el muchacho.

¿Cuál crees que son los principales problemas que afrontan Nicaragua y los jóvenes?

Es el embarazo a temprana edad. Nicaragua es el primer país con más embarazos adolescentes. Pienso que es de suma importancia brindar la información adecuada a las jóvenes de hoy en día, y tratar de detener las cifras de embarazos a temprana edad.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

Pediría salud para mí y mis seres más amados, amor, paz y alimentos.

¿Qué causa social te interesaría apoyar?

Trabajaría con las personas de la tercera edad abandonadas.

¿Qué tan importante es la belleza dentro de una competencia como esta?

Está claro que la belleza exterior llama la atención, pero al final lo que llega a cautivar son una serie de aspectos como la humildad, por sobre todo, la inteligencia, la personalidad y tus valores.

¿Qué es lo más lindo de ser adolescente?

Lo más lindo de mi adolescencia, hasta el momento, ha sido la satisfacción de que poco a poco me voy acercando a cumplir mis sueños, y que a pesar de que tengo 17 años, he cumplido muchas cosas que anhelaba de pequeña.

Preguntas rápidas

Comida: tacos al pastor.

Deporte: gimnasio.

Red social: Instagram.

Color favorito: rojo.

Película: Riverdale.

Materia de clase favorita: Derecho procesal penal.

La clase no favorita: Derecho constitucional.

No me gusta: la hipocresía.

Invitaría a mi cumpleaños: mi familia y amigos.