Régimen de Nicaragua extrae 8,457 millones de córdobas de las arcas del Banco Central para sortear crisis provocada por la represión

Ante la imposibilidad de colocar los bonos de la República, el régimen de Daniel Ortega ha tenido que echar mano de sus recursos depositados en el Banco Central de Nicaragua, para cubrir —entre otros gastos— el creciente déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, lo que aumenta la presión para que en el corto plazo impulse la reforma a la seguridad social ante el rápido agotamiento de sus ahorros.

Los números oficiales indican que entre abril y octubre, el Gobierno retiró del BCN 8,457.1 millones de córdobas, unos 268 millones de dólares.

Solo en octubre el régimen sacó 2,086.9 millones de córdobas, es decir unos 66.1 millones de dólares. Ese fue el segundo mes con mayor nivel de retiro desde que estalló la crisis el pasado 18 de abril, luego que en julio extrajera unos 3,530.3 millones de córdobas (111.9 millones de dólares).

Según los movimientos registrados en las cuentas del BCN, de abril a octubre, solo en mayo el Ejecutivo pudo hacer depósitos en las arcas del máximo emisor bancario, pero desde entonces solo se ha dedicado a achicar su cuenta, que solía alimentar, con entre otras fuentes, con sobrerrecaudación que le producía el crecimiento económico de los últimos años o bien la subestimación de las metas fiscales anuales.

“Como no han colocado bonos, con eso están financiando el déficit del INSS, pero tienen que hacer reformas pronto”, afirmó un economista que prefiere no ser citado.

En agosto el régimen impulsó una reforma presupuestaria donde incrementó en más de nueve mil millones las proyecciones de colocación de bonos del Estado, para trasladar de ese fondo unos cuatro mil millones de córdobas al INSS, que se encamina a cerrar por sexto año consecutivo con uno de los peores déficit de las últimas décadas.

Pero la pérdida de confianza por parte de los inversionistas, así como la profundización de la crisis —aunada a la caída de la recaudación fiscal—, han ocasionado que el régimen tenga dificultad para colocar un primer tramo por 105 millones de euros en bonos, equivalentes a unos 3,836 millones de córdobas al tipo de cambio actual.

“Por la información que es pública he visto que ha habido retiros de fondos del Gobierno del Banco Central y entendemos que es para financiar déficit y seguramente los del INSS. Ahora ¿qué hacer con respecto a esto? ¿Si es momento de una reforma al Seguro Social? Lo dudo, no hay condiciones en el país para una reforma, es decir, creo que hay que crear las condiciones para eventualmente asumir la reforma y eso el Fondo Monetario lo dijo muy claro, que quiere consenso, que es la forma inteligente de implementar esta política, no es imponiéndola como se pretendió”, dijo Mario Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua (BCN).

Sin embargo, la salida masiva de dinero por parte del régimen del BCN también ha golpeado las Reservas Internacionales Brutas (RIB). Al término de octubre Nicaragua tenía en RIB 2,260.1 millones de dólares, por debajo de los 2,301.6 millones de dólares en septiembre pasado. Solo en este mes, el régimen sacó del BCN unos 66 millones de dólares.

Entre abril y octubre, la crisis ha diezmado 710 millones de dólares de las reservas internacionales.

Perspectivas difíciles

El INSS cerrará este año con uno de los déficits financieros más desastrosos de las últimas décadas y las perspectivas para el próximo año apuntan a que la crisis de la institución seguirá.

Según el proyecto de Presupuesto de 2019, el hueco financiero del INSS será de 5,674.7 millones de córdobas en 2018 y un año después alcanzará los 8,771.8 millones de córdobas.

No obstante, estimaciones de economistas revelan que el déficit global del INSS podría llegar a los 4,900 millones de córdobas, un monto más conservador con relación a las previsiones oficiales.

El economista Luis Murillo señala que este retiro no solo obedece al déficit que hay en el INSS, sino también a otros déficits que tiene el Gobierno.

“Es una medida que toma todo gobierno en un periodo de crisis, el problema es que los recursos no son ilimitados, en determinado momento ellos han agotado algunas medidas como el fondo de los doscientos millones de dólares que tenía con el BCIE, esas medidas solo debilitan las bases de la economía para el próximo año y esto disminuye las posibilidades de mantener la estabilidad monetaria”, dijo Murillo.

Retiros presionan a una devaluación

El declive de las reservas, por retiros estatales y venta de divisas del BCN, fue lo que ocasionó que la firma calificadora Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) advirtiera que esta pérdida estaba presionando a una devaluación del córdoba.

“Una disminución en las reservas internacionales podría complicar la gestión del tipo de cambio a pesar del compromiso de las autoridades con el tipo de cambio… que se deprecia (devalúa) en 5 por ciento anual frente al dólar estadounidense”, dice S&P.

“Entre marzo y septiembre, las reservas internacionales cayeron en 590 millones de dólares (20 por ciento), a pesar de que el BCN se basó en una línea de crédito de 200 millones de dólares del BCIE”, señaló por su lado Fitch Ratings.

Hasta octubre unos 1,373 millones de dólares han salido del sistema financiero, dañando las reservas internacionales.

Régimen se debilita

El economista Luis Murillo dijo que el retiro de depósitos masivos por parte del Gobierno del BCN refleja que económicamente se está debilitando, lo que indica que el próximo año la situación será aún más complicada. “Ellos están echando mano de lo que tienen, pero más adelante qué van hacer cuando no tengan esos recursos, hay que recordar que eso afecta a todos los nicaragüenses, no es situación que solo afecta al Gobierno, sin embargo el próximo año será un año más complicado y para eso no estamos preparados”, advirtió.