El prospecto nica Roniel Raudes es candidato a la cirugía Tommy John

El dato

Antes de cumplir los 21 años de edad, el prospecto nicaragüense de los Medias Rojas de Boston, Roniel Raudes, ha hecho tantas cosas que pareciera se tratara de todo un veterano. Rápidamente ha ascendido en la organización antes de encontrarse con las lesiones en las últimas dos temporadas y este año hasta recibió la oportunidad de lanzar en un partido del Spring Training de las Grandes Ligas, pero ahora le podría tocar la otra cara de la moneda. Raudes es un legítimo candidato a la cirugía Tommy John. En enero será evaluado por los médicos para determinar su futuro inmediato, mientras tanto el granadino se prepara mentalmente.“Todo hace apuntar que me harán la cirugía. Qué sea lo que Dios quiera. Voy a ser paciente y mi familia además me da fortaleza. Lo que deseo es que de una vez por todas desaparezcan los problemas en mi brazo y que continúe creciendo en mi carrera sin más problemas en su brazo”, apuntó Raudes, quien se encuentra en el campamento de los Medias Rojas en República Dominicana.Según Roniel, se ha sometido a diversas terapias y tratamientos, y como no ha tenido resultados definitivos, sospecha que le espera el quirófano. “Ya me han dicho de esa posibilidad. Si los doctores que me verán en enero dicen que debo hacerme la cirugía Tommy John, será en los días siguientes a la cita”, afirma el prospecto que es de los nicas mejor valorado en Ligas Menores. Raudes es un lanzador de mucho talento, una gran presencia en la colina y una gran fortaleza mental. Algunos evaluadores de prospectos comparan su físico y estilo de lanzar con el del ganador del premio Cy Young en 2016, Rick Porcello. El granadino es de un linaje de grandes lanzadores en la historia del beisbol nicaragüense, como Diego Raudez y Julio Raudez, quien llegó hasta Triple A con los Gigantes de San Francisco. Para los que anotan, Roniel es Raudes con “s” y no “z”, porque así fue inscrito al nacer.24-21 es el balance de Roniel Raudes en cuatro años en Ligas Menores, con 3.76 en efectividad en 357 innings.