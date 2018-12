Tigres inician con fiereza la defensa de su corona en la Liga Profesional

Tigres responden

Hoy

Los campeones de la Liga Profesional de Nicaragua y de la Serie Latinoamericana no están dispuestos a dar tregua desde el primer día de la nueva temporada. Los Tigres de Chinandega derrotaron 6-1 a los Leones de León, con el zurdo venezolano Raúl Ruiz firme como una roca en la colina e Ismael Munguía tumbando la cerca. Los Indios del Bóer, que antes de iniciar la liga vieron partir al ex bigleaguer Erisbel Arruebarrena, demostraron que con lo que tienen pueden dar pelea y doblegaron 7-2 a los Gigantes de Rivas, con un decisivo cuadrangular de Jilton Calderón.De esta forma se puso en marcha la edición 14 de la LBPN, que este año tendrá el calendario más corto de todos, con 24 juegos.En Chinandega, los Tigres tuvieron la iniciativa, al abridor el marcador con dos carreras en el cuarto episodio. William Rayo empujó al cubano Yosmani Guerra con un sencillo y luego anotó con un imparable de Leonardo Ortiz. El primer jonrón del torneo lo pegó Benjamín Alegría, de los Leones, ante el zurdo Ruiz en el quinto episodio, y sirvió para acercar a su equipo 2-1 en el marcador, pero de forma inmediata los chinandeganos volvieron a tronar contra el abridor y perdedor de León, el dominicano Luis Mateo. Ortiz impulsó la tercera en el cierre del quinto con un elevado de sacrificio y en el séptimo, Munguía dio el puntillazo, al sacar la pelota por el bosque derecho con un corredor a bordo frente a Joaquín Acuña, para establecer diferencias claras de 5-1. Ruiz, un viejo conocido de nuestra liga, fue el ganador y perdió de debutante Mateo. Mientras tanto, en Rivas, aunque el abridor dominicano del Bóer, Manuel Soliman, abanicó a 10 bateadores en cinco entradas, los Gigantes estaban arriba 2-1, hasta que en el quinto, un imparable del cubano Víctor Mateo produjo la carrera del equilibrio, al llevar a la registradora al dominicano Juan Silverio. El empate no duró mucho, porque un cuadrangular de Jilton Calderón con dos en base frente al relevista Carlos Estrella, quien sustituyó al abridor dominicano Wander Beras, fue el factor desequilibrante. El costeño Shendell Benard fue el ganador en relevo de un inning sin carrera, pero beneficiado por el tablazo de Jilton. El perdedor fue Estrella.Esta tarde (4:00 p.m.) del sábado, se repiten los duelos del viernes, pero cambian de escenario. Los Tigres se mueven a León para enfrentar a los Leones, mientras que los Gigantes viajan a la capital para medirse al Bóer en el Estadio Nacional Dennis Martínez.