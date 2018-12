Acoso implacable del orteguismo al propietario de 100 % Noticias, Miguel Mora

Las retenciones policiales se han intensificado contra el periodista Miguel Mora y su familia en los últimos seis días, pero el viernes reciente escalaron a la violencia física, los insultos, la humillación, intimidación y amenazas de muerte de parte de la Policía Orteguista (PO) tanto a él como a su esposa.

Mora fue detenido el viernes alrededor de las 6:00 p.m., entre el kilómetro 13 y 14 de la carretera Managua-Masaya, cuando iba camino a su casa junto a su esposa Verónica Chávez y el conductor del vehículo.

Policías encapuchados bajaron con violencia a Mora de su camioneta, según su relato. Lo requisaron, lo obligaron a quitarse los zapatos, lo metieron en una camioneta Hilux —conocidas en el país por el uso criminal que le da la Policía y los paramilitares—, y cubrieron su cabeza con una capucha negra. Adentro de la Hilux lo insultaron y lo amenazaron de muerte, mientras su esposa y el conductor eran retenidos adentro de su camioneta a punta de armas de fuego.

“A ella la mantuvieron todo el tiempo dentro de la camioneta encañonada y amenazada”, confió Mora.

Mora cuenta que en su encierro escuchaba las voces de hombres que le gritaban asesino; lo responsabilizaban de la quema de Radio Ya y de la muerte de los 22 policías caídos en medio de los enfrentamientos por la represión a las protestas civiles.

El viernes fue la sexta vez consecutiva que Mora fue retenido por la Policía en esta semana. Frente a su casa y frente a la sede del canal 100% Noticias también se mantienen camionetas Hilux y de la PO todo el tiempo.

“Cuando yo salgo de mi casa, ellos (PO) ya van siguiéndome. Cuando ya van acercándose al retén (en Carretera a Masaya) se van orillando. En el retén avisan que va la camioneta de Miguel Mora y me comienzan a buscar hasta que me localizan y me retienen”, narró Mora.

Otras formas de represión

El viernes también comenzó de nuevo la censura técnica contra el canal 100% Noticias. El régimen orteguista, a través de la Dirección Jurídica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ordenó a los operadores de telefonía celular sacar de la señal satelital al canal de televisión 100% Noticias.

Sin embargo, esto es lo menos que le preocupa a Mora. El propietario de 100% Noticias explicó que con esta orientación la señal no va a llegar a los lugares donde no tienen el servicio de cable, sino solo satelital, que es el que le bloqueó la orientación orteguista.

“Ellos creen que con eso van a coartar la información, pero no toman en cuenta que eso solo es un agregado, no es tan determinante. Para eso está el internet, para eso están las redes sociales, donde sí la cobertura es mundial”, explicó Mora.

Mantendrá línea crítica

A pesar del asedio policial y las amenazas, Mora afirma que mantendrá la línea crítica de su canal y seguirá transmitiendo las denuncias de los ciudadanos y de los organismos contra el régimen orteguista.

“Nosotros estamos en las manos de Dios. Nosotros no vamos a cambiar la línea editorial, nosotros no vamos a irnos de Nicaragua. Por nuestra cuenta no vamos a decidir cerrar el canal. Por nuestra parte vamos hasta las últimas consecuencias”, dijo el periodista.

Mora también está consciente de que el régimen puede cancelar de nuevo la señal de su canal, como hizo al inicio de la crisis en abril.

El país vive en crisis desde el pasado 19 de abril, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles, lo que ha dejado entre 325 y 535 muertos, según organismos de defensa de los derechos humanos.

PEN condena

La organización internacional PEN – capítulo Nicaragua repudió este sábado de “forma enérgica” la campaña de amenazas y persecución contra el canal 100% Noticias.

“PEN Internacional repudia de forma enérgica la campaña de amenazas y persecución contra el canal 100% Noticias de Nicaragua, uno de los medios de prensa independientes que ha denunciado la represión oficial ejercida desde que estallaron las protestas sociales contra el Gobierno de Daniel Ortega, en abril pasado”, señaló ese organismo en una declaración.

Alertó que el asedio a 100% Noticias, que ha incluido censura de sus transmisiones, amenazas a periodistas, robo de equipos y ataques de elementos oficialistas a sus instalaciones, se incrementó en los últimos tres días cuando sus directores, los periodistas Miguel Mora y Verónica Chávez, fueron retenidos en seis ocasiones por oficiales de la Policía en Managua.

PEN Internacional, que reúne a escritores de todo el mundo, le recordó al Gobierno de Nicaragua que el artículo 66 de la Constitución establece el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información por parte de periodistas y medios.