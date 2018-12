Festival Teen Nicaragua | Dorianny Rachel Carmona quiere más arte para los niños

Dorianny Rachel Carmona Pichardo se define extrovertida, pero a la vez disciplinada y perseverante; lucha por lo que quiere, siempre haciéndolo con amor y con la bendición de Dios.

“En mis tiempos libres practico la danza, también cantó, leo y modelo”, expresa la estudiante de quinto año de secundaria en el Colegio Regina Mundi de Juigalpa.

De aquí a 15 años se visualiza como una mujer exitosa “desempeñándome en lo que me gusta, que son las relaciones internacionales y paralelamente convertirme en una gran bailarina, y con Dios primero, tener una academia de artes para los niños y jóvenes de escasos recursos de Nicaragua”.

Sobre la situación que está pasando Nicaragua, dice que es realmente triste y difícil, “pero sé que todos los nicaragüenses somos fuertes, luchadores y creyentes de Dios, y con fe y dejando todo en las manos de Dios saldremos de esta difícil situación porque sus tiempos y sus caminos son perfectos”.

¿A qué edad piensas que las chicas deben tener su primer novio?

No hay edad exacta, pero lo más importante es que sea en una edad que podamos tomar decisiones con madurez y sensatez y que nos sintamos listas para tomar ese compromiso, y claro, siempre que sea con respeto y con la confianza y el permiso de nuestros padres.

¿Cuál crees que son los principales problemas que afrontan Nicaragua y los jóvenes?

En los últimos años en Nicaragua hemos atravesado por muchas dificultades, como el trabajo infantil, el maltrato a la mujer y el genocidio. Otro problema es la inseguridad ciudadana, pero Nicaragua siempre ha sido un país que lucha y no se da por vencido y esta vez no será la excepción.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

El primero sería que mi madre y mi padre sean eternos, cumplir todos mis sueños y que en el mundo se acabe la guerra y la pobreza.

¿Qué causa social te interesaría apoyar?

Apoyaría causas sociales que tengan que ver con los niños, ya que adoro a los niños porque ellos no solo son el presente, sino la esperanza de una sociedad mejor.

¿Qué tan importante es la belleza dentro de una competencia como esta?

Sí es importante, pero recordemos que la belleza es subjetiva y todos somos bellos de diferentes maneras; a veces actitud mata belleza y una reina completa, además de bella, debe ser humilde, inteligente sociable y con un carisma natural.

Preguntas rápidas

Comida: patacones.

Deporte: futbol.

Red social: Twitter.

Color favorito: blanco.

Película: The Purge.

Materia de clase favorita: Filosofía.

La clase no favorita: Matemática.

No me gusta: que lloro por todo.

Invitaría a mi cumpleaños: a todas las personas importantes para mí.