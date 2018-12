Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (03 de diciembre)

Nicaragua llega este lunes a los 230 días de protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas son las noticias más relevantes para este día.

Preocupa posible “salida violenta” ante crisis de Nicaragua

La insistente preocupación de la Iglesia católica de Nicaragua respecto al aumento de la violencia y la posibilidad de una salida no pacífica a la crisis que atraviesa el país, es algo que no debe tomarse a la ligera, afirma Eliseo Núñez, político y exdiputado nicaragüense.

Cenidh convoca a una marcha para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) convocó este domingo a una marcha para el próximo 10 de diciembre para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hará en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el pasado mes de abril. La Policía aún no ha respondido la solicitud de permiso.

Obispo Silvio Báez: Reconciliación no es “borrón y cuenta nueva”

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, manifestó este domingo que la reconciliación no significa borrón y cuenta nueva, sino reparación a las víctimas. “La reconciliación verdadera parte de poner a las víctimas en el centro. No puede haber reconciliación si a la víctima no se le pone en el centro”, dijo.

Familiares de los muertos por la represión: “Nuestros hijos no se van a olvidar”

En la rotonda Jean Paul Genie, llena de luces y con una glorieta para celebrar la Navidad, hay un pasado que nadie olvida. Los familiares de las víctimas de la masacre y el pueblo autoconvocado habían colocado en el sitio cruces, al menos tres veces en los últimos meses, y tres veces las quitaron los simpatizantes del partido de gobierno. Sin embargo, las madres y familiares de las víctimas aseguran que el pueblo no ha olvidado a sus hijos y aseguran que seguirán demandando justicia.

Perecederos continúan caros en los mercados de Managua

El repollo, zanahoria y otros perecederos se están empezando a vender más caros en algunos mercados de la capital, aún cuando varios productos de la canasta básica conservaron este fin de semana su precio. La unidad del repollo más grande se vende a 40 córdobas, y antes se cotizaba a 30 córdobas.