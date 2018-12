Sujetos armados asaltan al cronista deportivo Miguel Mendoza

El cronista deportivo Miguel Mendoza Urbina y su esposa, Margin Pozo, fueron asaltados a las 5:15 de la mañana de este martes por cinco sujetos armados, cuando ambos salían de su casa a trabajar. Al periodista deportivo le robaron su camioneta Nissan Navara, documentos de identificación, tres celulares y su mochila con su computadora portátil, confirmó él mismo vía telefónica.

“A mi esposa la pusieron de rodilla a la orilla de la casa. A mí solo me llevaron a la parte de atrás (de su camioneta) me encañonaron, allí me insistían que les diera la llave de la camioneta cuando ya me habían quitado todo”, relató Mendoza.

El periodista observó que los sujetos se movilizaban en un automóvil Sedán. El vehículo no tenía placa, según le dijeron otras personas del residencial donde vive, quienes pudieron ver mejor el carro.

Mendoza interpuso la denuncia en el Distrito 10 de la Policía Orteguista (PO), ubicado en Ciudad Sandino.

Los periodistas resultaron ilesos ante el asalto, según informó el programa deportivo Doble Play, donde trabaja Mendoza, y también él confirmó esto vía telefónica.

El cronista relató que en agosto también entraron a su casa a robar, pero en esa ocasión la noticia no trascendió a los medios de comunicación. En ese mes fue que a Mendoza le prohibieron la entrada al Estadio Nacional Dennis Martínez, por expresarse en contra de la represión a las protestas civiles.

Declarado non grato

La administración del Estadio Nacional Dennis Martínez declaró “non grato” al cronista deportivo Miguel Mendoza Urbina, bajo el argumento de que lanzó “falsas e infundadas acusaciones contra el personal del nuevo estadio” durante las protestas que iniciaron el pasado 18 de abril en Nicaragua.

La administración del Estadio argumentó que Mendoza fue declarado persona non grata, porque “sus campañas de falsedades, odio e infamias afectaron la programación de eventos internacionales, al extremo de obligar la cancelación de los mismos”.