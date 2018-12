El dato

De pocas palabras, pero de mucha amabilidad, sin una presencia imponente en el terreno de juego, pero alguien dispuesto a darlo todo en cada jugada, Isaac Benard sigue el perfil de su papá, el ex bigleaguer nicaragüense Marvin Benard, y por primera vez se encuentra jugando en Nicaragua, con los Gigantes de Rivas de la Liga Profesional. “Estoy emocionado de volver al lugar como mi papá solía jugar”, afirma Isaac, quien al igual que Marvin, juega en los jardines, batea de perfil zurdo, aunque lanza a la derecha.Benard hijo conectó un hit en seis turnos al bate en su primer fin de semana en la Liga Profesional. El día inaugural, fue utilizado como primer bate de los Gigantes.“No tengo presión”, dice Isaac, acerca de su primera estadía como pelotero en Nicaragua. “Esto es simplemente un juego de beisbol, es lo que he hecho desde hace mucho tiempo”, agregó. Con presión o sin presión, Isaac quiere lucir bien aquí, porque además de continuar el legado de su padre o escribir su propia historia, tiene una meta especial: vestir el uniforme de la Selección Nacional.“Quiero representar a Nicaragua”, asegura este artillero de 22 años de edad, 5’10 de estatura, nacido en los Estados Unidos, pero que en sus venas corre sangre pinolera. El próximo torneo internacional del beisbol mayor es el Eliminatorio Panamericano de Brasil, a finales de enero del próximo año, así que Isaac tendrá la oportunidad de demostrar que alcanza en el equipo nacional. Benard hijo estuvo firmado por los Rays de Tampa Bay, luego de ser seleccionado en la ronda 23 del draft del 2016 en los Estados Unidos. Jugó dos temporadas, logrando escalar hasta Clase A corta antes de recibir su baja y este año se fue a jugar la Liga Independiente de la Frontera. “No he perdido las esperanzas de encontrar una nueva oportunidad en una organización de las Grandes Ligas”, apunta Isaac, quien este año con Traverse City Beach Bums bateó para .284 con 93 hits en 87 juegos, incluyendo10 dobles, dos triples y siete jonrones, más 49 carreras anotadas y 38 impulsadas, junto a 19 robos de bases. Fue una vez nombrado el Jugador de la Semana. El próximo año va a una liga independiente superior, la American Association con Milwaukee Miklmen, mientras tanto va a dar lo mejor de él con Rivas. “Quiero divertirme, mejorar algunos aspectos de mi juego y voy a ayudar en todo lo que pueda para que gane mi equipo y cumplir mi meta de jugar con el equipo nacional”, aseguró..268 es el promedio de bateo de Isaac Benard en tres años como profesional, con 10 jonrones, 86 anotadas, 65 remolques y 23 robos en 167 juegos.