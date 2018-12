Festival Teen Nicaragua | Andrea Tórrez dice que la belleza no es importante

Andrea Tórrez se define como una chica amable, positiva, amistosa, muy estudiosa y con grandes deseos de superación.

“Mis pasatiempos favoritos son leer, escuchar música y pasar tiempo con mis amigos”, dice esta joven de 14 años y estudiante de secundaria.

De aquí a 15 años expresa, se ve como una profesional, “preparada, de provecho que va a aportar cosas buenas al país con la carrera que vaya a ejercer”.

Para ella su amiga ideal es aquella que “me acepte tal y como soy, que comparta conmigo mis momentos de alegría, que celebre mis logros pero también corrija mis errores y me ayude a superarlos. Las cualidades que busco en ella es que sea sincera, honesta, leal y que siempre hable con la verdad”, dice la fan de Michael Jackson.

Sobre la situación del país expresa que es algo que “afecta profundamente los aspectos psicológicos, sociales, biológicos y espirituales de la población”.

¿A qué edad piensas que las chicas deben tener su primer novio?

Entre 15 y 16 años. Por supuesto que los padres deben saberlo, la confianza con nuestros padres nos dará mayor seguridad en la toma de decisiones.

¿Cuál crees que son los principales problemas que afrontan Nicaragua y los jóvenes?

Como adolescente pienso que la población está manifestando un estrés social donde se presentan una serie de emociones que se reflejan en el cuerpo. La gente está cambiando sus ritmos de sueño, no logran dormir y se alteran en la noche, los estados de ánimo cambian y hay personas que de pronto reaccionan de manera brusca o violenta.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

Sabiduría, salud y tolerancia.

¿Qué causa social te interesaría apoyar?

La prevención del embarazo en adolescentes. Apoyaría haciendo charlas, campañas, ya que en Nicaragua tenemos altos números y no puede seguir así.

¿Qué tan importante es la belleza dentro de una competencia como esta?

Pienso que la belleza no es importante, sino ser inteligente, responsable, respetuosa, tener siempre una buena actitud, tener valores, principios morales y cristianos.

¿Qué es lo más lindo de ser adolescente?

Lo más lindo es la experiencia que te deja, hacemos amistades y vivimos situaciones que recordaremos siempre. Ser adolescente es algo único donde vivimos cambios tanto físicos como emocionales.

Preguntas rápidas

Comida: nacatamal.

Deporte: voleibol

Red social: Whatsapp.

Color favorito: amarillo.

Película: Koe no katachi.

Materia de clase favorita: Lengua y literatura.

La clase no favorita: Todas me gustan.

No me gusta: que me griten.

Invitaría a mi cumpleaños: amigos, vecinos y familia.