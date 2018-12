Crítica situación del periodismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El asedio y la intimidación que vive el periodismo independiente en Nicaragua será uno de los puntos claves que forma parte del informe actualizado sobre la represión y violaciones a los derechos humanos en el país, que será expuesto este jueves por organizaciones de derechos humanos en el 170 período de audiencias públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una de las 15 organizaciones participantes, explicó que brindarán datos actualizados sobre la cuarta etapa de la represión tal como ha denominado la CIDH el ataque a los periodistas.

Expondrán sobre las nuevas formas de represión contra los nicaragüenses, como la militarización, las amenazas, el acoso, la persecución política, los juicios sin respetar las garantías del debido proceso y la obstaculización al trabajo de los defensores de derechos humanos, además profundizarán sobre las violaciones centralizadas contra medios de comunicación y periodistas independientes.

La defensora de derechos humanos explicó que los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la lucha cívica del país, tomando en consideración que el régimen ha cerrado todos los espacios de expresión y ha condenado acciones como portar una bandera nacional y lanzar globos azul y blanco.

También ha limitado que las personas puedan visitar a los presos políticos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, porque impusieron a sus propios militantes en la zona.

Aunque la CIDH ha dado seguimiento a la crisis de Nicaragua, que inició el 18 de abril, Núñez indicó que las organizaciones van a ahondar en algunos aspectos que consideran merecen una atención especial.

“Pensamos que hay un esfuerzo del Gobierno por buscar como dar a creer que todo está normal, nosotros vamos a demostrar con énfasis que no todo está normal”, indicó Núñez.

Los últimos datos de la CIDH, por medio del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), contabiliza 325 muertos, de estos 24 son menores de edad; más de trescientos detenidos de forma arbitraria, doscientos profesionales de la salud fueron despedidos y cuarenta profesionales de las universidades también.

En el informe final publicado por la CIDH, después de su visita a Nicaragua, destacó que la violencia estatal para disuadir las protestas siguió un patrón, caracterizado por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial y el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque bajo la tolerancia de las autoridades estatales.

Estado es el gran ausente

La última vez que el régimen envió una representación a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue en 2015, cuando estaba en sus momentos álgidos, el megaproyecto del Canal Interoceánico. Al respecto Vilma Núñez, del Cenidh, expresó que la CIDH siempre ha lamentado que el Gobierno no se presente, lo cual refleja dos aspectos: el primero que el Gobierno ha convertido a Nicaragua en un Estado que no respeta sus compromisos internacionales en materia de DD.HH., ya que es su obligación participar en las sesiones de audiencias, y el segundo, porque no tiene un argumento para contradecir las evidencias que como peticionarios presentarán, explicó.