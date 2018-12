Festival Teen Nicaragua | Marily Chavarría Blandón dice que hay que respetar las ideas

Marily Chavarría Blandón se define como una persona respetuosa, amistosa, colaboradora, tímida y amable.

La estudiante del segundo año de Arquitectura en la UAM dice que de aquí a 15 años se ve siendo parte de una famosa firma de arquitectos.

Para ella su amiga ideal es alguien que la apoye en los buenos y malos momentos, “que no me juzgue por los errores, sino que pueda brindarme consejos, ante todo que sea honesta, comprensiva y confiable”, expresa esta fan de Zack Efron.

Sobre la situación que está pasando Nicaragua considera que “entre hermanos hemos cometido el error de no tener tolerancia política, social, tolerancia de pensamientos e ideas”.

¿A qué edad piensas que las chicas deben tener su primer novio?

Considero que no existe una edad determinada, lo que sí existe es la madurez y responsabilidad de reconocer lo que conlleva una relación amorosa, si deben saber los padres, es muy importante la comunicación en ambas partes.

¿Cuál crees que son los principales problemas que afrontan Nicaragua y los jóvenes?

Uno de los principales problemas que afrontamos es la falta de escucha. Los jóvenes estamos acostumbrados a ser partícipes de lo que nosotros pensamos y aportamos para el desarrollo del país. Lo que actualmente afrontan los jóvenes es represión, miedo, porque no se respetan las ideas y cuando a un joven no se le respetan las ideas es muy difícil que crezca el desarrollo de la nación.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

Paz en Nicaragua, vida y amor.

¿Qué causa social te interesaría apoyar?

Me interesaría apoyar causa como es la identificación de un niño cuando tiene autismo. El proyecto estaría encaminado hacia el comportamiento y el conocimiento de la familia y la sociedad misma.

¿Qué tan importante es la belleza dentro de una competencia como esta?

Es importante porque es un parámetro que se ha tomado en cuenta a lo largo de los años en los concursos, siempre y cuando se complemente con la belleza interior, con la conducta y el comportamiento.

¿Qué es lo más lindo de ser adolescente?

Lo más lindo es la experiencia de vida. La adolescencia es la etapa que se abre para descubrir un nuevo mundo, en donde se desarrolla sentido de independencia, criterio propio, en donde cuidas tu espacio social, es la etapa más importante porque el ser humano se descubre en muchos ámbitos.

Preguntas rápidas

Comida: pasta.

Deporte: voleibol

Red social: Instagram.

Color favorito: morado.

Película: Love Rosie.

Materia de clase favorita: Lengua y literatura.

La clase no favorita: Física.

No me gusta: la mentira.

Invitaría a mi cumpleaños: a Zack Efron.