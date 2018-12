DJ Boro cargado de mezclas y nuevos proyectos

Tenía 16 años cuando incursionó en el mundo de las mezclas, ya han pasado siete años y sabe que está en el camino correcto.

Enoc González Quintero, mejor conocido como DJ Boro, descubrió su amor por esta profesión después de asistir al concierto que DJ Tiesto dio en Nicaragua. “No tenía idea qué era la música electrónica, me fui a ver videos y me gustó como la gente disfrutaba, las luces… así comenzó todo”, recuerda.

“Empecé como DJ en el 2011, el 19 de junio, mi nombre Boro me lo puso mi mejor amiga, Xaviera Villalta”, rememora.

Boro ha tocado en los conciertos de DJ Chuckie, Gregori Klosman, Space Cowboys, DVBBS y más. También fue el DJ de Miss Teen Nicaragua y en el casting Miss Quince que realizaba el suplemento Aquí Entre Nos de LA PRENSA.

“El concierto de Chuckie fue como mi lanzamiento. Era la primera vez que tocaba para más de tres mil personas, hasta mi mamá fue al concierto para verme”, expresa este joven que, aunque usted no lo crea, no le gusta el ruido. “Escuchó música baja y no me gusta que haya bulla en mi casa”, confiesa este joven que se presenta este viernes en San Juan del Sur.

Entre los nuevos planes que tiene Boro, que es apasionado a la fotografía, está ir a tocar a Costa Rica el próximo mes y a mediados de 2019 en Alemania, por ahora tiene agenda llena en Nicaragua.

Esta chico realizó su proyecto musical: Ensalada de frutas, que salió al mercado nacional el pasado 30 de mayo de 2016. En el disco, que cuenta con diez canciones, participan distintas personalidades del mundo musical como Augusto Mejía, Clara Grun, Léxico, Gaby Baca, entre otros. Este proyecto musical cuenta con un volumen 2, que tiene temas en inglés.

Antes que finalice este año lanzará un nuevo tema junto a Alex Cardenal y en 2019 quiere hacer otro disco. Asimismo, El 27 de diciembre abrirá el concierto de Los Cuentos de la Cripta en la discoteca Baco, Managua.