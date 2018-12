René Alvarado se juega oportunidad titular ante mexicano

Dos boxeadores, un solo camino. René Alvarado, nicaragüense, y Carlos Morales, mexicano, suben al cuadrilátero este sábado en el Fantasy Spring Casino, en Indio, California, en el día más importante de sus carreras. Si bien es cierto que no habrá un titulo del mundo en juego, de ellos depende adueñarse de la oportunidad de disputárselo al campeón boricua de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Alberto Machado, el próximo año.

La primera prueba quedó resuelta la tarde de este viernes. El Gemelo, como es conocido Alvarado en el planeta del boxeo, marcó 129.2 libras en la ceremonia oficial de pesaje, por su parte, “The Solution”, detuvo la aguja en 129.6 libras, dejando todo listo para cobre vida el pleito estelar de la función que está realizando la empresa Golden Boy Promotions.

Nota relacionada: René Alvarado: “Carlos Morales es lento de piernas y eso me conviene”

Se espera una pelea a doce asaltos entre el pinolero y el azteca. Son boxeadores que van al frente insistentemente, con el suficiente oxigeno para mantener entretenido al público. Alvarado, que ha demostrado mucha responsabilidad en cada compromiso, ha acumulado la mejor preparación de su trayectoria. Entiende que debe acelerar primero y apoderarse del control de las acciones desde temprano, frente a un Morales vertical, que combina de dos a tres golpes y que actúa finamente al contragolpe.

Mente de ganador

Tras el pesaje, Alvarado, quien recibe motivación de su hermano y actual campeón de peso minimosca de la FIB, Félix Alvarado, dijo sentirse muy cómodo con todo lo concerniente al combate y espera salir del Fantasy Spring Casino con la mano en todo lo alto.

“Voy con la mentalidad de echarla toda, con mente de ganador. Haré la pelea donde me sienta más cómodo en perjuicio de Morales. Esta es la pelea de mi vida. En Indio me siento como en casa. No solo vengo a dar una gran presentación, sin que vengo a llevarme la victoria a mi país, al que se la dedico, al igual que a mi familia”, apuntó Alvarado.

Le recomendamos: René Alvarado tiene más oportunidades de disputar título mundial: la clave será el 8 de diciembre

Carlos Morales profesa cierto respeto por lo que ha logrado Rene Alvarado en Estados Unidos, por su capacidad para no achicarse delante de rivales espinosos, pero se declara favorito para acceder al combate con Machado, el cual sería el segundo de su carrera, ya que ambos chocaron en Puerto Rico hace dos años.

“René Alvarado es un peleador que puede hacer muchas cosas en el ring. Sabe boxear, poner presión, es un peleador que yo lo considero completo y se que vamos a darle una gran pelea a la gente. Conozco de mi capacidad. Ninguno de los dos se tiene miedo. Me veo favorito para ir con Machado otra vez, pero antes tengo que resolver al hombre de Nicaragua”, señaló.

Además: AMB aprueba el combate eliminatorio entre René “El Gemelo” Alvarado y Ricardo “El Científico” Núñez

Hora del combate

El pleito entre René Alvarado y Carlos Morales se llevará a cabo entre las 7:00 p.m. y 8:00 p.m., hora de Nicaragua.