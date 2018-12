Poder Legislativo, la “caja de resonancia” de la dictadura

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, al igual que el resto del poder Legislativo, actúa como una “caja de resonancia” de las políticas del régimen orteguista, criticó el catedrático Eliseo Núñez al señalar que se dedican a darle visto bueno a los préstamos y leyes enviadas por el Ejecutivo sin que existan una revisión exhaustiva de las condiciones adquiridas y los beneficios.

El jueves, al final de la última reunión del año de la comisión económica, su presidente —el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez— brindó un informe del trabajo, resaltando que “contra todo pronóstico” en 2018 se aprobaron 22 millones de dólares más en recursos internacionales que en 2017.

En total, se adquirieron 956.39 millones de dólares en préstamos en 2018.

“Esto nos viene a demostrar que la cooperación internacional continúa respaldando y creyendo en la gestión del gobierno”, refirió Gutiérrez. Los sectores de educación, salud e infraestructura son los que concentran los proyectos a financiarse con la cooperación externa.

El exdiputado Núñez cuestionó el “falso mensaje triunfalista” de Gutiérrez “porque lo que no dice es que si los desembolsos de esos préstamos se efectuaron”, pues recordó que varios de los créditos adquiridos fueron congelados por los países cooperantes debido a las violaciones de derechos humanos por parte del régimen en el marco de las protestas ciudadanas.

“Si fuese cierto ese respaldo, no se habría dado el recorte presupuestario tan alto este año. Lo otro que no te dicen es que el año entrante no tenés seguridad siquiera de si te aprobarán programas de cooperación”, refirió Núñez.

Holanda y Luxemburgo congelaron su cooperación a Nicaragua debido a la represión del régimen contra el pueblo.