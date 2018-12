Por respeto a los asesinados, bailantes tradicionales de Diriamba tendrán poca participación en fiestas de San Sebastián

Los bailes tradicionales en el municipio de Diriamba (Güegüense, Toro Huaco, El Gigante, Húngaras o Gitanas, El Gigante y el Viejo y la Vieja) que acompañan a San Sebastián en sus fiestas, se podrían estar viendo solamente el viernes 20 de enero que se festeja el propio día de la imagen.

Coordinadores de dichas danzas, manifiestan que desconocen de las actividades religiosas, porque la iglesia católica no se ha pronunciado.

Lea: Turbas orteguistas agreden a los obispos y periodistas en Diriamba, Carazo

Sergio Rodríguez Galán, quien es el coordinador de todos los bailes, particularmente del Viejo y la Vieja, comentó que aún no está seguro de participar de las fiestas de Guachan, porque hasta el momento, no se ha dicho nada.

Explicó que está esperando que la iglesia católica los convoque a reunión; y que por respeto a la gente que fue asesinada en los tranques en la llamada Operación Limpieza que ejecutó el Gobierno con sus paramilitares y Policía Orteguista, tomará la decisión de participar solamente el 20 de enero en un pequeño recorrido con la imagen.

No aceptan ayuda de la Alcaldía

La alcaldía municipal cada vez que se acercan las fiestas patronales, destina una ayuda económica de cinco mil córdobas para cada danza.

Sergio Rodríguez, en esta ocasión decidió no aceptarla y refiere que, si llega a sacar el baile, lo hará con sus propios recursos.

Lea además: Suspenden el Festival Internacional de Poesía de Granada 2019 por la crisis en Nicaragua

“Nosotros no quisimos meter presupuesto…, por la situación que estamos pasando y porque no sabíamos si las fiestas se iban a dar… la alcaldía ya citó, dijimos que le agradecíamos, pero vamos a esperar hasta las otras fiestas”, dijo Rodríguez.

Su familia lleva más de 25 años de mantener viva la tradición del baile del Viejo y la Vieja.

Adujo que el baile tradicional de Húngaras, tampoco se presentará en todas las festividades religiosas. Y que sus participantes, asumirán los costos de alimentación y vestuario.

Nada que celebrar

Rodríguez, es también del pensamiento que no hay nada que celebrar, “por respeto a todos los muertos y porque hay muchas familias que se desunieron y quedaron destrozadas. Lo de nosotros es por milagros recibidos por guachan y por tradición”, sostuvo.

Luvy Margarita Rappaccioli Navas, quien es mayordoma del baile de El Güegüense, refirió una vez más que su presentación será solemne.

Ella espera también el llamado de la iglesia, “yo voy a salir el día que el padre (César Castillo) nos indique a como siempre he hecho la promesa”, dijo.

Lea además: Gioconda Belli: “La poesía está de duelo” y no hay nada que celebrar en Nicaragua

Los bailes tradicionales, aunque no todos acompañaban a Sebastián desde su bajada que es el 10 de enero, luego se les vuelve a ver el 20, 21, 26 y 27 de enero, hasta la primera semana de febrero en que se da la actividad conocida como la dejada de los santos visitantes a sus municipios.

Marlon Flores, representante del tradicional Toro Huaco, manifestó que su grupo empezará a practicar el 1 de enero, pero que hasta la fecha se sienten sin orientación, “lo único que no sabemos es que cómo se van a llevar a cabo las fiestas, no tenemos información alguna, el padre no ha comunicado nada, ni el programa creo que se ha elaborado”.

El padre César Castillo de la Basílica Menor, en la celebración de la Purísima, comentó que después del 12 de diciembre dará información de las festividades religiosas en honor al santo patrono.