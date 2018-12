Memorias de una Salvaje es publicado por Bebi, un icono del feminismo “millennial”

Tiene más de medio millón de seguidores en Twitter, y varios libros a la venta cuyas frases ilustran pancartas y tatuajes de toda una generación de jóvenes revolucionarias. Es un referente del feminismo de las jóvenes… y todo desde el anonimato.

En el cine y los cómics, los superhéroes suelen tener un disfraz y, a su vez, un alter ego para ocultar su verdadera identidad. En la vida real, las cosas no son tan distintas o, si no, que se lo pregunten a Bebi (@srtabebi en redes sociales). Aunque, en vez de capa o antifaz, su vestimenta de superheroína es el avatar de una muñeca barbie que usa como foto de perfil.

Lea: Actor argentino niega haber violado a actriz de la novela “Patito feo” en Nicaragua

Pero ese anonimato no ha impedido que se convierta en la inspiración de toda una generación de jóvenes que, en forma de tatuajes, camisetas, o pancartas en manifestaciones, lucen con orgullo las frases más célebres de esta “influencer” quien, además de inspirar en feminismo, viraliza su humor y escribe libros.

Ella, celebrando aún sus 26 años, acaba de sacar la cuarta edición de su primera novela, Memorias de una Salvaje, con unas cuantas semanas en el mercado. La edición inicial se vendió antes de la fecha de salida, durante las primeras horas de la preventa. El libro fue inmediatamente número uno en Amazon, y ahí sigue, en los primeros puestos.

Para conocerla un poco más, Efe entrevista a la joven ciberactivista, desentrañando algunos de los secretos que oculta tras su avatar.

Lea además: Meghan Markle, la persona que despertó más interés en Google en 2018

Criminología poética

Tiene tres libros publicados, agendas, calendarios, y más de medio millón de seguidores en Twitter, la red social donde empezó todo y sobre lo que comenta que “no lo esperaba, porque no lo pretendía”. Además, acumula igualmente centenares de miles de “followers” en otras RRSS.

“Mi intención primaria al comenzar a escribir en Twitter era la de desahogarme, hacer crítica ácida y costumbrista, además de compartir humor y mi voz con otras personas”, confiesa la joven. “Emocionalmente y en una faceta más seria, solo escribía para mí”.

Sin embargo, tal y como explica: “las redes sociales han cambiado la forma de comunicarnos, han extendido la voz individual llegando a un plano colectivo y además han arrasado con las cuerdas que sujetaban a las sociedades”.

En el caso de Bebi, mientras su sentido del humor y los memes a los que ha dado lugar se viralizaban, también lo hacen sus críticas sociales y sus reflexiones. Y así, esa escritura sin pretensiones, terminó tomando forma de literatura.

Así llegaron los primeros libros de Bebi, a los que ella llama sus “diarios poéticos”. Sobre ellos, comenta: “‘Amor y Asco’ lo escribí durante mi adolescencia, e ‘Indomable’ durante el inicio de mi juventud. Toda mi vida está ahí”.

Pero, ¿cuánto de real y de ficticio hay en este personaje? ¿Dónde acaba la heroína y empieza el alter ego? Ella lo resuelve: “una parte de mí misma se inscribe en Bebi y viceversa. Desde luego, no hay nada en mi personaje en redes que no sea mío. Sería imposible fingir ser algo que no soy”.

Sobre la joven tras el avatar se pueden contar algunos detalles, como que reside en España y se graduó en Criminología, sobre lo que comenta: “me ha influido en todas las facetas de mi vida, no solo en la literaria”.

“Gracias a la Criminología recibí una capacidad de análisis que jamás podré terminar de agradecerle a la ciencia”, dice la “influencer”, que tiene las especializaciones en Violencia de Género, Intervención Criminológica y Victimológica, y Delincuencia Organizada. “Está claro que, sobre todo, mi última novela se nutre de esos conocimientos”, añadió.

Puede interesarle: Spider-Man afrolatino y “millennial”, una película de animación modernizada

Más allá de las páginas

Al respecto de sí misma, Bebi ha sido breve pero concisa: “detrás del pseudónimo está una chica de carácter y con una trayectoria vital un tanto peculiar. Considero que la integridad y el espíritu genuino son dos pilares muy importantes en mi vida”, para confesar: “odio definirme”.

Es por eso que cada uno de sus proyectos nacen y tienen un efecto en ella misma, como “Memorias de una Salvaje”, una novela sobre la que asegura: “me ha dejado bastante tocada emocionalmente”.

Pero así, sin buscarlo, @srtabebi ha creado toda una “revolución”. El feminismo actual, aquel que viene de la mano de las generaciones más jóvenes y que se mueve en el escenario digital de las redes sociales, se ha nutrido y nutre de la filosofía que aportan las frases de Bebi.

No es de extrañar que en distintas manifestaciones feministas, como las acontecidas en todo el mundo durante la huelga del pasado 8 de Marzo, Día de la Mujer, muchos son los brazos que se alzan portando pancartas con citas procedentes de los libros de esta joven.

Lea también: Los “agujeros” de Julia Roberts: el bochornoso titular sobre la actriz que publicó por error un diario de EE.UU.

Algunas de estas frases, como “Á(r)mate, mujer. Empieza la revolución”, o aquella que dice “-Nos ha salido feminista. -No, os he salido de la jaula”, también pueden leerse en los muros y suelos de las calles, más allá de Internet.

A este respecto, sobre el consejo que daría esta ciberactivista a las generaciones anteriores, actuales y venideras, asevera: “a las pasadas no les diría nada, pues considero que siempre hay que callar, escuchar y aprender de quien ha hablado antes que tú”, respondió.

También añadió: “a las presentes y las futuras les digo que tienen la Historia en su mano y que no duden en escribirla, sean cuales sean las caras de aquellos que lean su manuscrito. Estamos aquí para incomodar”.

Brujas, salvajes y libres

Y haciendo honor a esa historia, Bebi lanzó también este año su “Agenda para Brujas”. Una agenda académica prácticamente, que cuenta también con una versión anual limitada, inspirada en “el concepto de bruja como creadora y mujer empoderada y rechazada socialmente”.

“Es algo que encaja completamente en el imaginario que quiero crear en mis lectoras”, explica, “tanto yo, como la ilustradora (Cristina Reina) y el editor, lo tuvimos claro desde un principio: no queremos banalizar ningún producto de papelería, sino llegar a extender un mensaje”.

Un mensaje que ya está prácticamente agotado en la mayoría de tiendas “online” y físicas, y cuyo objetivo Bebi tiene claro: “Me gustaría que dejáramos de querer ser lo que conlleva el estereotipo de princesa, para pasar a ser brujas”.

Y es que la ciberactivista quiere “insertar esa aspiración en las mujeres, sobre todo en las más jóvenes. Cambiar el concepto. No es una cuestión baladí. Todo está pensado”.

Todo, como esta primera novela que arrasa en las librerías y se ha viralizado en internet. Una historia que está inspirando a un montón de jóvenes, y que para su autora es mucho más que un libro: “‘Memorias de una Salvaje’ no solo es un gran proyecto, es una cura emocional”, comparte con Efe.

Y prosigue: “Es una llamada a la acción. Un fogonazo en el pecho. La creación de una leyenda y una heroína que nada tiene que ver con lo que se ha visto hasta hoy, “‘Memorias de una Salvaje’ nos devuelve a la esencia de lo verdaderamente justo”.

La novela, con su cuarta edición a la venta en España, llegará a Latinoamérica a comienzos del próximo año, en el que también lo harán el resto de sus libros: “estoy llegando allí cada vez más rápido. Es como pólvora, e Internet tiene casi todo que ver en ello” expresó Bebi, y añadió: “la respuesta es increíble y estoy deseando llegar”.

Mientras tanto, tiene claro lo que pretende hacer en este periodo: “solo quiero sentarme y ver qué ocurre. Y, si puedo, sonreír”.