Bóer se soltó con 19 hits y Vicente Padilla selló triunfo de los Leones

Después de ser silenciados dos noches consecutivas por el picheo leonés, el Bóer soltó su furia reprimida ante a los brazos chinandeganos y con una rayería de 19 imparables, doblegaron 14-9 a los Tigres, en la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua.

Robles bateó de 4-4, incluyendo un jonrón y empujó tres carreras. El chontaleño Iván Hernández también se voló la cerca, mientras que Ismael Munguía descargó un Grand Slam por los Tigres, que despertaron en la segunda mitad del partido, cuando ya no había mucho que hacer.

La tribu llegó caliente a Chinandega, explotando al abridor canadiense Jay Johnson, quien solo pudo sacar dos outs y permitió cinco carreras, por cinco hits y un boleto.

Kenny Alegría abrió el camino con un doblete y anotó con un batazo de dos esquinas del dominicano Juan Silverio. Robles dio su primer cohete y Jilton Calderón remolcó la segunda con un sencillo. Robles anotó en una jugada de doble robo que anticiparon los chinandeganos, pero que el segunda base Aldo Espinoza falló tirando mal al plato.

Johnson parecía enderezarse con ponches consecutivos a Víctor Muñoz e Iván Hernández, pero Janior Montes lo explotó con un hit remolcador de dos que completó el operativo de cinco anotaciones.

El abridor del Bóer, Ángel Obando, firmado por los Yanquis de Nueva York, a pesar de la cómoda ventaja no trabajó con tranquilidad y no caminó más allá del tercer inning, debido a seis bases por bolas, aunque no admitió hit ni carrera.

La tribu siguió su ofensiva con un jonrón solitario de Hernández en el tercero, mientras que Robles la sacó del parque en el cuarto con uno a bordo, para situar la pizarra 8-0.

Cuatro anotaciones más en el quinto y dos en el sexto, establecieron una diferencia de 14-0, sin embargo en el último tercio de juego los Tigres por fin capitalizaron la falta de puntería de los tiradores capitalinos, en especial Munguía, quien con las bases llenas, estrelló la pelota contra el poste del jardín derecho para un cuadrangular de cuatro carreras en el cierre del sexto, frente a Cairo Murillo hijo.

La diferencia de 10 se redujo a cinco en el inning de la suerte, porque los chinandeganos arreciaron su ataque contra Murillo y el relevista Corby McCoy no dio un solo strike ante dos bateadores que enfrentó, obsequiando dos carreras a “caballito”. Munguía produjo su quinta anotación del encuentro con un elevado de sacrificio y Norlando Valle remolcó la última de los Tigres con un sencillo.

Elvin García logró poner el orden y junto al relevo temprano de Juan Bermúdez, el ganador, resultaron claves. Perdió el canadiense Johnson.

De esta forma, el Bóer recupera un poco de la autoestima perdida frente a León, que le arrebató el primer lugar, mientras que los Tigres siguen teniendo serios problemas y peligran caer al sótano si los Gigantes despiertan.

Tercer salvado de Padilla

Los Leones vencieron en casa 4-2 a los Gigantes de Rivas para defender el primer lugar de la Liga Profesional.

El ex bigleaguer Vicente Padilla selló el triunfo con un cierre de un inning sin hit ni carrera y un boleto.

Padilla dio base a Moncho Flores, pero luego dominó en rola para doble play a Elmer Reyes, quien de esta forma hizo su debut en la campaña, y cerró dominando a Isaac Benard en rola a segunda. Fue el tercer salvamento de “Chente”.

Joaquín Acuña ganó en relevo y perdió el venezolano Wilson Ortiz, quien tiene balance de 0-3.

Benard empujó las dos carreras de los Gigantes con un doble en el cuarto y momentáneamente empató el juego 2-2, pero León tuvo la respuesta final.

El dato

.432 es el promedio de bateo de Isaac Benard, de los Gigantes, tras irse de 3-1 anoche para quedar 0.1con 16 hits en 37 turnos, líder de la Liga Profesional.