Festival Teen Nicaragua | Helen Pérez quiere luchar contra el cáncer

Helen Pérez se define como una persona jovial. “Me encanta compartir tiempo con mis amigos, soy responsable y bastante hogareña”, dice la estudiante de secundaria.

De aquí a 15 años se ve con todas sus metas establecidas. “Si Dios lo permite habré culminado mi formación , y estaré siendo plenamente feliz”.

Para esta chica su amiga ideal es alguien que le brinde confianza. “Busco honestidad, lealtad, comprensión”, dice esta fan del cantante Carlos Rivera.

Lea también: Candidatas al Festival Teen Nicaragua visitan LA PRENSA

Sobre la situación de Nicaragua expresa que “es lamentable, pero para responder a esto citaré el segundo mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Independientemente de qué religión profesés, esta es una verdad universal. Considero que lo que ocurre en nuestro país es a consecuencia de no cumplir con este mandamiento”.

¿A qué edad piensas que las chicas deben tener su primer novio?

Siento que el noviazgo es algo que debemos de contemplar cuando tengamos la mayoría de edad y claro que nuestros padres deben manejar esta situación.

¿Cuál crees que son los principales problemas que afrontan Nicaragua y los jóvenes?

Actualmente hay muchos problemas que los jóvenes atravesamos, entre ellos la drogadicción, embarazos a temprana edad, pero algo que se ve desde las escuelas es el bullying y es algo por lo que yo he pasado, mi forma de cabello ha sido objeto de burlas, pero esto me hace diferente y no tengo por qué sentirme mal. Ya ven que ni los dedos de las manos son iguales.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

Que no existan las guerras, vivir en un mundo libre, salir sin miedo; expresarte con tranquilidad y ganar el Festival Teen.

¿Qué causa social te interesaría apoyar?

Mi causa social es la lucha contra el cáncer, ya que ha cobrado muchas vidas. Además como futura doctora quiero salvar muchas vidas.

¿Qué tan importante es la belleza dentro de una competencia como esta?

La belleza es importante claro, pero realmente lo más importante es la inteligencia, sencillez y humildad.

¿Qué es lo más lindo de ser adolescente?

Lo más lindo de ser adolescente es la manera en la que te formás. A esta edad se presenta una gama de actividades, pero vos junto a tus valores tenés que saber qué es bueno y qué es malo.

Preguntas rápidas:

Comida: nacatamal.

Deporte: boxeo.

Red social: Instagram.

Color favorito: blanco.

Película: Historias cruzadas.

Materia de clase favorita: Inglés.

La clase no favorita: Química.

No me gusta: la mentira.

Invitaría a mi cumpleaños: Pablo Alborán.