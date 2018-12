15 equipos disputarán el Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil AA

Un total de 15 equipos representativos de la mayoría de los departamentos del país se disputarán la corona del XXXVII Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil AA, a partir del lunes, en Managua.

La Feniba ha confirmado la participación de los conjuntos, entre los que destacan Chinandega, actual campeón defensor de la categoría, además de Rivas —que es el sucampeón— y Managua, el tercero de la edición pasada.

Chinandega ha disputado las últimas cinco finales de este campeonato, de las cuales gana tres. Así que llegará al evento como el gran favorito por los antecedentes inmediatos.

Estos equipos serán los cabeza de grupos A, B y C, en los que se han agregado cinco conjuntos en cada uno.

En el grupo A estará entonces Chinandega, Masaya, Granada, Estelí y Nueva Segovia; en el B, Rivas, la RACCN, León, Jinotega y Boaco; y en el C, Managua, el Triángulo Minero, Matagalpa, Chontales y Carazo.

Los partidos de este campeonato se jugarán en tres sedes: el Estadio Jackie Robinson del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), el antiguo Estadio Nacional de Beisbol y el campo de la Escuela Nacional de Sargentos “Andrés Castro” (Ensac) del Ejército de Nicaragua.

En cada campo de juego se realizarán tres encuentros consecutivos por jornada, con el primero a las 8:00 a.m.

Jornada inicial

Para la primera jornada, en el Jackie Robinson se enfrentarán Masaya vs. Estelí, Granada vs. Nueva Segovia y Chinandega vs. Nueva Segovia; en el Ensac, RACCN vs. León, Jinotega vs. Boaco y Rivas vs. Boaco; y en el antiguo Estadio Nacional, Triángulo Minero vs. Chontales, Matagalpa vs. Carazo y Managua vs. Carazo.

La ronda regular del campeonato está prevista a concluir el 20 de diciembre, el 21 se realizarían las semifinales, disputadas entre los líderes de cada grupo y el mejor segundo lugar entre los tres, y la final será el 22. Esta fase de eliminación directa se realizará en el Estadio Jackie Robinson.