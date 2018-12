Zona de Strikes: Medias Rojas buscan un par de brazos para el bullpen

Aun cuando Bora Milutinovic, el entrenador serbio de futbol, quien fue a cinco mundiales con cinco selecciones distintas, solía decir que, “equipo que gana no hay que tocarlo”, los Medias Rojas de Boston deben meterle mano a su estructura y, sobre todo, restaurar su bullpen.

Todavía no se disipa el entusiasmo y la algarabía generada por la gran campaña de los Medias Rojas, quienes además de imponer récord de victorias para la franquicia (108), continuaron su ritmo arrollador en la postemporada, hasta ganar la Serie Mundial ante los Dodgers.

Sin embargo, el aterrizaje de Joe Kelly en los Dodgers y las elevadas expectativas económicas del cerrador Craig Kimbrel (desea seis años y 100 millones) los privarán de sus dos mejores brazos del 2018, para la campaña próxima. Así que tendrá que hacer adiciones.

Cuando hay pérdidas de esta magnitud, primero se buscan opciones internas. Y Boston tiene a Matt Barnes y Ryan Brasier como sus dos mejores brazos. Barnes (6-4 y 3.65) poncha mucha gente (96 en 61.2 in) pero también da muchas bases (31) y eso es grave para un cerrador.

Brasier (2-0 y 1.60) tiene buen control (siete bases en 33.2 in), pero poncha muy poco (29) y los rematadores necesitan muchas veces de ese out automático (el ponche), que impide movimiento en las bases. Y además, su experiencia es solo este año. Así que no hay certeza de qué hará en 2019.

Otras opciones son Brian Johnson, Héctor Velásquez y Steven Wright, pero todos tienen cara de relevistas largos, no de cerradores. Incluso los diestros Heat Hembree y Tyler Thornborg, son menos confiables todavía. No cuentan ni con el fuego, ni con la firmeza temperamental para cerrar.

En las Ligas Menores está Bobby Poyner, el más fuerte candidato a quedarse en el equipo. También Travis Lakins, Durbin Feltman y Darwizon Hernández, pero a todos les falta madurez para asumir esos roles que prueban el carácter de un lanzador, no solo el poder de sus disparos.

De modo que Boston tiene que ver hacia el mercado. Ahí puede estar la solución. “Sin bullpen, no hay campeonato”, acostumbraba decir Kevin Kenneddy, exmánager de Grandes Ligas. Así que vamos a ver en qué dirección se mueven los Medias Rojas. Candidatos hay bastantes.

Se les ha vinculado a Adam Ottavino, David Robertson y Zach Britton, pero el gerente Dave Dombrowski, indicó también que Barnes y Brasier son candidatos. Así que vamos a ver en qué dirección se mueven los Medias Rojas, quienes seguro desean volver a celebrar en 2019.

Sigue a Edgard Rodríguez en Twitter: @EdRod16