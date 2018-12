Moda | Inspirados en los uniformes de mecánicos, regresan los boiler suit

Esta vez el último grito de la moda proviene del uniforme de los mecánicos, técnicos electricistas, aviadores militares e incluso astronautas.

Son muchas las profesiones que usan este tipo de prendas en las que pueden depositar herramientas en los bolsillos, telas fuertes para aguantar cinturones especiales para cargar y organizar otras herramientas de trabajo. Desde 1940 hay registro en revistas de moda de la época en las que aparecen estos monos como vestimenta casual y veraniega para mujeres.

Sinónimos le sobran a esta prenda, que va desde enterizo, mono, jumper, overall, jumpsuit, etc. Este en particular tiene la característica de tener cremallera al frente, cinturón o elástico en la espalda a la altura de la cintura. Por supuesto, las propuestas de los diferentes diseñadores hacen que los elementos antes mencionados cambien o se les sumen otros accesorios, para dar nuevos aires al mismo uniforme y que se convierta en una prenda de moda.

Los llevan también los hombres con aires alternativos, muy juveniles, pero el segmento femenino le saca más provecho, desde las jóvenes hasta las más maduras pero con estilo actual.

En los años 70 se llevaron como una de las prendas insignias de la época, marcando figura y en tela de jeans o corduroy. Estos vuelven a dejarse ver exactamente igual en colores neutros crudos y azul jeans con sus costuras en blanco. Pero se le unen los holgados, con cinturones gruesos y elásticos para enfatizar la cintura.

Les veremos con un aire muy apegado a lo que sería un enterizo de mecánico, en colores lisos, sobre todo la gama de los grises, caqui, verde musgo, oliva y militar, camel, negro, azules oscuros, blanco, tonos tostados y metalizados.

La versatilidad de esta prenda es que puede llevarla con unas zapatillas deportivas durante el día, alpargatas o plataformas informales y hasta con zapatos salón de punta y sandalias joya, a juego con aretes, collares o demás elementos que pueda usar para enfatizar el estilo que desee.