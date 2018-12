Régimen justifica arbitrariedad contra activista Ana Quirós en defecto de hace 20 años

El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación justificó la expulsión de la activista feminista Ana Odilia Quirós Viquez, alegando “defectos” en la documentación legal que presentó para tramitar la ciudadanía nicaragüense hace 21 años, en marzo de 1997, aunque en el mismo documento exhibe el verdadero motivo y es la participación de esta en “actividades de desestabilización política del país”.

La educadora en salud ha sido una de las críticas del régimen orteguista por las constantes violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Además, fue una de las primeras lesionadas en las protestas ciudadanas del 18 abril en Camino de Oriente.

“La ciudadana nacionalizada Ana Quirós violentó lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua y Ley General de Migración y Extranjería , desnaturalizando los motivos que se tomaron en cuenta para otorgarle la nacionalidad nicaragüense, realizando actividades cuyo objetivo es la desestabilización política, económica y social del país a través de información falsa”, dice la resolución número 196-2018 firmada por la ministra de Gobernación Mara Amelia Coronel Kinloch y publicada en la Gaceta, diario oficial el 12 de diciembre.

Dicen que es de origen mexicano

Quirós de origen costarricense, llegó a Nicaragua después del terremoto de 1972 y desde 1997 es ciudadana nicaragüense, según la resolución número 1463, sin embargo, 21 años después decidieron despojarla de su nacionalidad nica alegando que en la partida de nacimiento que presentó para tramitar la nacionalidad nicaragüense, dice que es nacida en México, por lo que consideran esa es su nacionalidad de origen, sin embargo ella hizo trámites como tica.

Según el artículo 17 de la Constitución Política de Nicaragua, los centroamericanos de origen tienen derecho a optar la nacionalidad nicaragüense sin necesidad de renunciar a su nacionalidad, y eso fue lo que hizo Quirós, pero ahora esto se ve como “defecto que constituyen causales para nulidad del proceso de nacionalización”, dice la resolución.

Quirós fue expulsada de Nicaragua el 26 de noviembre a eso de las 7:10 de la noche por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, departamento de Rivas. Fue entregada a autoridades de Migración de su país de origen Costa Rica, después de recibir un día antes citatoria para presentarse a Migración.

“Me han notificado que me apersone a la Dirección General de Migración y Extranjería, no me han dicho la razón, no me han explicado absolutamente nada, cuando pedí que me dijeran, dijeron que eran simples notificadores y que me enteraría hoy lunes”, confió Quirós, ese día.

Atentó contra el pueblo, dice Migob

La resolución del Migob agrega que observaron en Quirós un claro interés y “ participación en acciones contrarias a la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, ya que toda permisibilidad de injerencia a los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo contra el perfeccionamiento del sistema político, económico, social y cultural de la nación”.

Según Quirós el régimen de Ortega lo que busca es tratar de silenciar las voces críticas, al feminismo, silenciar a quienes exigen libertad y justicia, para que presos políticos sean liberados y exiliados puedan regresar al país.

Quirós, dijo antes de ser expulsada “Mi amor por Nicaragua no se detienen o no se limita a un papel, no se limita a una decisión arbitraria, mi compromiso es de años, de toda mi vida por Nicaragua”, sostuvo la educadora en salud.

Otras extranjeras

En noviembre otras tres ciudadanas extranjeras con estatus migratorio de residentes en el país fueron citadas por la Dirección General de Migración y Extranjería. Dos de ellas ciudadanas españolas con 33 años de residir en Nicaragua y una suiza: Ana Ara Sorribas y María de Jesús Ara, junto a Beatriz Huber.

Las tres con amplia experiencia de trabajos solidarios en el norte del país, adonde llegaron durante la década de los ochenta, cuando el mismo Frente Sandinista gobernaba el país. Ana Ara explicó que a una de ellas le retiraron la cédula vigente y las que estaban en trámite de la misma, han anulado los procedimientos y deberán empezar de nuevo los requisitos para solicitar la residencia.