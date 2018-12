Alcaldía de Managua recorta fondos del Presupuesto General

La Alcaldía de Managua el 2018 lo cerrará con 2,056 millones de córdobas menos del Presupuesto General con que inició el año, al proponerse una disminución en su segunda modificación por el desplome en la recaudación, los recursos externos y fondos nacionales.

En la última sesión del Concejo Municipal, la alcaldesa Reyna Rueda presentó esta solicitud que estaría siendo aprobada en una sesión de este lunes estar próximo el cierre administrativo de la comuna, institución que en los meses de mayor efervescencia de resistencia ciudadana tuvo participación directa en los ataques a manifestantes.

Lea además: Alcaldía de Managua destinó más fondos al paso a desnivel Las Piedrecitas antes de inaugurarlo

Para enero 2018 el Presupuesto General de la Alcaldía era de 6,617 millones de córdobas, con la primera modificación (en mayo) pasó a 6,185 millones y, de aprobarse mañana, quedaría en 4,560 millones.

Respecto a la merma de los recursos, el concejal de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Sellin Figueroa, expuso que mientras no se supere la crisis sociopolítica en el país no habrá mejoras en las finanzas de la municipalidad, es que “esto pasa por algo político y mientras el Gobierno esté empecinado esto no va a componerse”.

“Van a ser golpeados todos los proyectos sociales, aunque ellos quieran venderlo como el hada, difícilmente. Esto va a repercutir en los capitalinos”, aseveró Figueroa.

Puede leer: Alcaldía de Managua busca contentar a la población con parques remozados

LA PRENSA revisó el Plan de Inversión Anual (PIA) con que inició el 2018 y el que se propone con la segunda reforma, y comprobó que se recortaron obras y se le disminuyeron recursos a la mayoría de las direcciones que tiene la institución.

Modificaciones antes eran para aumentar

En la última administración edilicia de Daysi Torres, los concejales realizaron modificaciones en el Presupuesto General y fue para aprobar más dinero, siendo la justificación leída por los concejales orteguistas la sobrerrecaudación de impuestos con respecto a la proyección.

Pero este año es diferente, el primero en que Rueda está al frente de la Alcaldía. En mayo pasado se aprobó una reforma y fue para quitarle dinero, igual a lo que se pretende hacer este martes, cuando faltan menos de dos semanas para que termine el año.

También: ¿Quién construye ahora el paso a desnivel en el 7 Sur, en Managua?

Un síntoma de que en algún momento se tenía que revisar el Presupuesto General 2018 y su PIA fue el desplome en el pago de los impuestos en mayo y junio, principalmente en el Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI) que es el más importante y es seguido por el pago de Matrícula, que ronda el diez por ciento.

Según la Dirección de Recaudaciones de la comuna capitalina, el IMI representa cerca del 55 por ciento del total de todos los impuestos que obtiene la Alcaldía cada año.

Así pinta el 2019 en la Alcaldía

La actual crisis que enfrenta la comuna en sus finanzas parece que se prolongará en el 2019. Así queda evidenciado en el borrador del Presupuesto General que fue presentado en octubre pasado, al proyectarse en 4,790 millones de córdobas; cantidad mayor con la que se cerraría 2018, pero menor en relación con la que se inició el año.

De cómo quedaría la distribución

Según el documento de la segunda reforma, el PIA 2018 quedaría en 1,419 millones de córdobas, los Proyectos de Infraestructura 1,240 millones, los que serían repartidos de la siguiente manera: Proyectos con 962 millones de córdobas, Infraestructura con 108 millones, Ornato con 154 millones, Medioambiente y Urbanismo con 14 millones, y Desarrollo Humano con 97 millones.

Los 2,056 millones de córdobas menos con que cerrará el año la Alcaldía de Managua se dan en un contexto en que aumentan las necesidades de inversión y cobertura de servicios porque el municipio sigue creciendo de forma horizontal y las inundaciones se presentan en cada estación lluviosa. También en un año en que no se pudo empezar a poner en marcha el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, elaborado por la cooperación japonesa.

La Alcaldía más grande

En Nicaragua hay 153 alcaldías, pero Managua es la más grande al punto que según expertos en municipalismo, solo la capital representa el 30 por ciento. Esto se traduce en su techo presupuestario y capacidad en inversión pública.

Desde el año 2005 la Alcaldía de Managua está en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que, con excepción de la administración del ingeniero Dionisio Marenco, ha sido respaldada financieramente por el Gobierno central, a través de las transferencias municipales.