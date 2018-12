Personería jurídica versus legitimidad

En los últimos días, los nicaragüenses y el mundo hemos sido testigos de la despiadada persecución por parte del gobierno contra algunas de las más prestigiosas organizaciones de nuestra sociedad civil. Persecución en la que, a la desprestigiada Asamblea Nacional le ha tocado el triste y vergonzoso papel de verdugo. En esa cacería les han sido suspendidas sus personerías jurídicas al Cenidh, Ieepp, Cinco, Ipade, Hagamos Democracia, Cisas y una organización de mucho prestigio en el norte del país.

No hace falta ser adivino para darse cuenta que dicha represalia es en venganza por las recientes acciones tomadas por el presidente, senadores y congresistas del hermano país del norte. Ante ese apoyo sin precedentes en la historia reciente de la política de los Estados Unidos, contra un gobierno conculcador de los derechos civiles y políticos de su pueblo, las bandas de paramilitares, las caravanas de la muerte y la policía sandinista, no pueden hacer absolutamente nada. Por eso creo como dice el comentarista Jaime Arellano: Vamos ganando, pues ni en los mejores tiempos de la gloriosa Resistencia Nicaragüense en los años ochenta, obtuvimos ese consenso mundial contra el primer gobierno sandinista como lo tenemos hoy.

Al momento de escribir este artículo me llegó la noticia de la visita a nuestro país de una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que de seguro no trae buenas noticias a la familia gobernante. Pero volviendo a la cancelación a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, puedo asegurarles que con personería o sin personería esas organizaciones van a seguir apoyando el retorno a la democracia y doña Vilma Núñez y sus muchachos seguirán defendiendo nuestros derechos humanos con la misma credibilidad y autoridad moral que antes, pues el hábito no hace al monje y por muy honorables que se autollamen los curuleros de la Asamblea Nacional, estos jamás tendrán la estatura moral, la probidad y respeto que el pueblo tiene a quienes pretendieron inútilmente despojar de sus credenciales.

No quiero finalizar este artículo, sin hacer un último llamado a los “líderes” de los partidos políticos que se dicen opositores, para que renuncien a seguir de comparsas del régimen en la próxima asignación electoral en nuestro Caribe. Todos sin excepción adujeron que participaban a sabiendas que una vez más el gobierno se robaría las elecciones, pero que lo hacían para no perder la personería jurídica. A estos puedo asegurarles que el pueblo les cobrará con su voto el haberse convertido en cómplices del gobierno, mientras libra la madre de las batallas por el retorno de la democracia a nuestra Nicaragua. Perdonen, pero esta vez no puedo decirles feliz Navidad y próspero Año Nuevo, pero sí, como el poeta, puedo asegurarles que en el mañana todo será mejor.

El autor es analista político.