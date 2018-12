Nina & Sebastián componen tema Navidad sin vos en honor a los caídos y a los que están lejos de Nicaragua

Un minuto de silencio por día, encender una vela por esa persona que ya no está, recordarla no por la manera en la que murió, sino por la manera en que vivió, es lo que piden los hermanos Cardenal, Nina y Siddhartha Sebastián a través del proyecto #24DíasDeLuto.

Ambos jóvenes se encuentran fuera del país, pero su corazón está con los nicaragüenses que hoy lloran la pérdida de un ser querido o sufren al verlo injustamente preso. El proyecto viene acompañado de la canción Navidad sin vos.

“La canción surge acompañando el proyecto 24 Días De Luto, en el cual estamos tratando de recordar a cada persona que cayó, desde las protestas que empezaron en abril, todos los días, porque ya la cifra de los muertos ha superado los quinientos. Es prácticamente imposible asignarle un nombre y un rostro a cada persona, de cierta manera nos hemos insensibilizado a tanta violencia, a tanto dolor y queríamos simplemente darle un minuto de silencio por día, encender una vela por una persona y recordarla no por la manera en la que murió, sino por la manera en que vivió, que inspiró a Nicaragua”, explica Siddhartha Sebastián.

La canción fue grabada en Noruega, donde se encuentra Sebastián, ahí grabó la voz. Por su parte Nina desde México grabó la guitarra. El tema fue arreglado por Alex Cardenal, y mezclado y masterizado por Alejandro Vega en Nueva York.

“Todos estamos repartidos en distintos lugares del mundo, a como está tanta gente que tuvo que irse del país, pero que al final todos estamos conectados por el amor a Nicaragua”, explica.

Mensaje

El tema está dedicado principalmente a las personas que dieron su vida por Nicaragua, “y también quise expresar el sentimiento de estar lejos de la familia, con lo que podría haber sentido una madre que perdió a su hijo, alguien que perdió a su hermano, alguien que tiene a un familiar detenido y es en época de Navidad, queremos de cierta manera pasarla bien, estar en familia, pero me parece muy importante en estos momentos encender una vela y solamente, recordar y llorar por esas personas y que Dios las reciba con los brazos abiertos, en un lugar mejor”, añade el joven artista.

De acuerdo con Sebastián, la canción la escribió hace un par de meses y básicamente fue su manera de expresar todos los sentimientos acumulados, habiendo dejado su país y ver en las noticias todos los días lo que está sucediendo.

Siga la etiqueta #24DíasDeLuto

“Invito a todos a seguir la cuenta 24 Días De Luto, seguir en hashtag en Instagram y simplemente el mensaje a los nicaragüenses es que no permitamos que nos quiten nuestra sensibilidad, nuestra inocencia, que no nos quiten nuestra humanidad, que al final del día estas personas no solamente son mártires, sino que también son seres humanos; no son una cifra, una estadística, son hijos, son hermanos, son padres, son madres, son personas como vos y yo que dieron su vida por Nicaragua”, manifiesta.

El proyecto 24 Días De Luto está a cargo de Sebastián. “Todos los días de diciembre, llegando al 24, estamos compartiendo una foto y el nombre de uno de los caídos, a través de las redes sociales, pueden seguirnos en Instagram, pero también invitamos a todos a compartir fotos de seres queridos o historias que les marcaron, usando el hashtag 24 Días De Luto, al igual que en Facebook.

El tema está disponible en YouTube, a donde está el video de letras y en todas las plataformas de música, en Soundcloud, Spotify, iTunes.

Aquí el video