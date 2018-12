Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018, anuncia su compromiso

Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018, anunció este miércoles, a través de su cuenta de Instagram, el compromiso con su pareja Francisco Zavala. Paniagua compartió cuatro fotografías donde muestra el anillo que le entregó su prometido y el paseo que ambos realizaron en un globo aerostático en Chiang Mai, Tailandia.

“Quiero compartir esta noticia con ustedes. Felices por siempre. Pasaré el resto de mis días con mi mejor amigo, el que me perdona, me entiende, me inspira y siempre está apoyándome. Este año realmente ha sido un año difícil pero Dios no termina de sorprenderme. Todo tiene su tiempo y su momento. A 2,000 pies de altura con el hombre de mi vida. Jamás olvidaré Tailandia y su gente”, escribió en sus redes.

Paniagua recientemente participó en Miss Universo 2018, el certamen de belleza más importante del mundo, y aunque no obtuvo ningún puesto aseguró que ganó el apoyo y amor de los nicaragüenses. Las reinas de belleza de los otros países felicitaron a Adriana por su compromiso.

“Muchos han preguntado qué es lo que gané de esta experiencia, y realmente el mayor regalo que pude tener son ustedes”, escribió.

Los medios orteguistas criticaron su participación en el Miss Universo por no haber pasado las eliminatorias, a lo que ella respondió que “deberíamos ser un país donde prevalezca el amor, la unión, y sobre todo el bien común. Que nadie apague nuestra luz. El amor siempre vence, seamos positivos”.