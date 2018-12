Orteguismo ataca a Edgar Tijerino y también despide a dos hijas que trabajaban para el Estado

El régimen de Daniel Ortega inició desde este lunes una campaña de desprestigio contra el cronista deportivo Edgar Tijerino, a quien han comparado con Adolf Hitler. También despidieron a dos de sus hijas que trabajaban para el Estado, según confirmó el cronista.

Tijerino es uno de los más prominentes cronistas deportivos con una trayectoria de más de cincuenta años.

“Los ataques a mí me tienen sin cuidado, porque la reputación que he hecho a lo largo de una vida no se destruye por eso. Sí se destruye con actos vergonzosos como todos los que estamos viendo en este país. Yo me he hecho un nombre dentro de la sencillez, el trabajo y el respeto, entonces eso a mí no me afecta en lo más mínimo”, aseguró Tijerino.

Los medios oficiales iniciaron su campaña contra Tijerino, luego que este comentó en su programa de radio en días pasados que la resistencia pacífica no se iba apagar ni que hubieran tres millones de personas muertas, por lo que los medios oficiales lo atacaron, comparándolo con Hitler. En su cuenta de Facebook, el periodista deportivo colgó una nota el domingo pasado, ofreciendo disculpas por el comentario.

Pasión frente a barbarie

“Admito que me descarrilé al decir que podíamos aguantar tres millones de muertos sin debilitar la resistencia pacífica. Fue una expresión producto de la pasión frente a la barbarie. Nunca he disparado un tiro ni pienso hacerlo, pero he expuesto mi vida y la de mi familia como le consta a gente del Frente, cuando era Frente, y relato en mi libro biográfico Yo vago”, aclaró Tijerino Mantilla.

“He sido antidictatorial”

El cronista deportivo aseguró que ha sido consecuente y coherente en su vida y lo seguirá haciendo.

“Mi actitud ha sido coherente. Yo he sido antidictatorial. Efectivamente fui anti Somoza, lo fui escribiendo, hablando, diciendo, allí lo certifican mis crónicas. Y lo fui cuando fui miembro del Frente Sandinista, cuando vi que se transformó en una dictadura peor que la de Somoza, entonces yo vuelvo a estar en contra porque soy coherente”, señala Tijerino.

El periodista sostiene además que el nivel de salvajismo con el que ha actuado la actual dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra la población, no tiene precedentes en la historia de Nicaragua. “El comportamiento salvaje de un gobierno así no existe precedente (…) Son niveles de represión nunca vistos”, afirmó.

El cronista asegura que es muy difícil ser indiferente ante la represión gubernamental y reitera que no puede callar. Según organismos de derechos humanos, entre 325 y 535 personas murieron producto del ataque estatal.

Las mentiras de Ortega

“Las mentiras las comenzó el mismo presidente, cuando dijo que las víctimas eran producidas por victimarios de los tranques. Cuando uno vio las imágenes de la UNAN, de la Divina Misericordia, de la Upoli, es como subestimar el dolor del pueblo y el mundo las vio. Este ha sido un gobierno que ha sido condenado por todos los organismos que han venido. No es ético callar, no es humano callar, ante la barbarie”, dijo.

Favores no me someten

“Yo no tengo nada personal. Es más, Daniel (Ortega) y Rosario (Murillo), siempre me han tratado bien en lo personal. Ellos me han hecho favores, pero eso no me somete; en eso yo siempre fui claro. Yo me metí al Frente Sandinista por convicción, cuando llegaron a buscarme yo me puse a la disposición contra la dictadura de Somoza. No me importan que me llamen nazi porque no lo soy, pero no me pueden decir que me apropié de algo, que yo abusé de algo, que yo violé a alguien. No pueden decirme nada de eso”, afirmó el cronista Edgar Tijerino.

