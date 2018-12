Oswaldo Mairena: “cumplí los sueños que tuve como jugador”

El chinandegano Oswaldo Mairena, el único lanzador zurdo nicaragüense que ha alcanzado la cúspide del beisbol, las Grandes Ligas, dejó de soltar veneno al plato hace un par de años y se retiró como pelotero activo como si se tratara de uno más, no como el entregado tirador que dejó una huella imborrable dentro y fuera del país.

“Yo creo que uno no juega para que le hagan despedida. Si la quieren hacer, que la hagan. Yo solo jugué con mucho amor al deporte y gracias a Dios tuve una carrera tan larga y logré cumplir los sueños que siempre me propuse en la vida”, afirma Mairena, quien actualmente entrenador asistente de lanzador de los Leones de León, al lado de Vicente Padilla, con quien le une una gran amistad.

“Yo estoy tranquilo y me siento agradecido con Dios y mi familia porque di lo mejor de mí dentro y fuera de Nicaragua. Con la Selección Nacional siempre puse todo mi corazón y lo di todo por representar lo mejor posible la bandera azul y blanco. Fue a jugar a varios países y dejé muchos recuerdos porque me gustaba fajarme, siempre estaba dispuesto a lanzar en todo momento. Si no quisieron reconocer mi retiro, no ha pasado nada. La vida sigue y lo que me gusta ahora es ayudar a los jóvenes lanzadores, a enseñarles lo que yo aprendí”, agrega el zurdo que debutó en las Mayores con los Cachorros de Chicago el 5 de septiembre del 2000 y también tiró con los Marlins de la Florida en 2002.

“Me acuerdo que ponché a Mike Piazza (ahora miembro del Salón de la Fama). Sé que no duré mucho en las Grandes Ligas, pero fue un momento lindo de mi vida. Con solo llegar ahí, es una experiencia inolvidable. Ser de un país tan pequeño como el de nosotros y llegar a la gran carpa, es un logro grande”, valoró Mairena, quien asomó en los torneos nacionales con Chinandega en 1993 y un año después hizo su debut con la Selección en el último Campeonato del Mundo en Nicaragua.

Aún con el nivel de bigleaguer, Mairena siempre estuvo disponible para jugar con la Selección y usualmente era reservado para los equipos más duros de los torneos.

Mejores recuerdos

“La victoria que más recuerdo con la Selección fue contra Estados Unidos (Mundial de Holanda en 2005). Ellos tenían un equipo lleno de jugadores profesionales, varios de ellos con experiencia en las Grandes Ligas y le pegamos una apaleada. También derroté a México y otras selecciones. Son recuerdos inolvidables”, apunta el zurdo de 44 años de edad que quiere hacer carrera como entrenador de lanzadores.

“En estos últimos años que había estado desligado del beisbol me dediqué a mi finca, pero estoy disponible para ser entrenador. Me gusta ayudar a los jóvenes, hay 18 equipos en el Campeonato Nacional, así que hay muchos jóvenes con buen talento. Aquí en León con Padilla estamos pendiente de la mecánica de los tiradores, de su acondicionamiento y de aconsejarlos para que lleven una buena carrera”, dijo.

Más allá que se olvidaron de su retiro, Mairena parece ser una persona feliz. Echa una mirada atrás y le gusta todo lo que hizo.

“No me quejo del beisbol. Me ha dado muchas amistades y popularidad, lo que me ayudó a hacer más amigos. Yo trato de conservar el mismo carisma y ser humilde como entrenador. El beisbol es lo más lindo que me ha pasado en la vida y lo llevo en la sangre”, concluyó.