Exclusiva | Adriana Paniagua cuenta cómo le propusieron matrimonio

Nunca se lo imaginó, no lo esperaba. Adriana Paniagua y su novio Francisco Zavala se levantaron temprano para realizar un paseo en globo en Chiang Mai, antes de las seis de la mañana. Llegaron al lugar. Iban con miedo, temblando, dice Adriana Paniagua, porque estarían a unos 2 mil pies de altura.

Más información: Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018, anuncia su compromiso

Desde lo alto podían admirar las panorámicas vistas que ofrece Chiang Mai, una ciudad del norte montañoso de Tailandia. Mientras iban en el globo, su novio le dijo que viera el sol. Ella lo hizo. Después él le pidió que jalara una especie de pergamino, pero Paniagua no entendía porqué. Lo jaló y en ese momento comenzó a temblar al leer: “¿Te casarías conmigo?”. Se dio la vuelta y ahí estaba Francisco arrodillado con el anillo en mano.

De su interés: Catriona Gray y participantes de Miss Universo felicitan a Adriana Paniagua por su compromiso

Paniagua confiesa, entre risas, que no sabía qué mano darle. En eso le tomó la mano izquierda, le puso el anillo y la besó. No pudo contener las lágrimas, pero en todo de broma le dijo: “Todavía no te he dicho que sí”. Al final fue un gran sí.

Se tomaron más fotos desde lo alto, se besaron, platicaron, disfrutaron. Al terminar el paseo en globo brindaron con champaña. “Aquí es tradición que me mojen la cabeza con champaña”, dice. Después de eso desayunaron y le contaron a sus familiares y amigos, asegura la Miss Nicaragua.

Lea también: Celia Camacho cuida elefantes en Tailandia

Miss Nicaragua 2018 junto con su prometido visitaron también el Santuario de Elefantes, lugar donde rescatan de situaciones de riesgo, tanto del maltrato turístico, laboral y del entretenimiento a estos animales.