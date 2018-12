Régimen orteguista quiere eliminar a los medios impresos

En una acción más contra la libertad de prensa, el régimen Ortega-Murillo mantiene bloqueados desde hace varios meses los procesos de salida de aduana de la materia prima necesaria para la edición impresa de los periódicos.

De mantenerse esta situación, en unos dos meses los dos grupos editoriales que existen en el país se verán obligados a suspender el tiraje de la edición impresa de sus periódicos e informar exclusivamente a través de sus plataformas digitales.

“Este tipo de acciones es querer tapar el sol con un dedo porque de todas maneras la información seguirá llegando, tenemos dos millones y medio de visitantes únicos al mes (en nuestra plataforma digital)”, explicó Hugo Holmann, gerente general de Grupo Editorial LA PRENSA, que publica LA PRENSA y el periódico Hoy.

Para Holmann esta decisión de la dictadura, ejecutada por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), es un ataque directo al pueblo trabajador, porque se verán afectados los empleados vinculados directamente con el tiraje de los periódicos, así como los voceadores, transportistas y todos los involucrados en la cadena de distribución.

Los impedimentos para la importación de la materia prima se suman al hostigamiento gubernamental hacia los periodistas, los ataques cibernéticos a las plataformas digitales de los medios de comunicación independientes, la suspensión o bloqueo de las frecuencias a las estaciones de radio y televisión, y a los ataques directos a las instalaciones de los medios que en los últimos meses ha venido perpetrando el régimen.

El Grupo Editorial LA PRENSA ha completado todos los procesos establecidos para la importación de papel, tinta y planchas. Sin embargo, desde octubre la DGA le mantiene retenida esa materia prima que representa volúmenes suficientes para garantizar el tiraje de sus periódicos durante dos meses más. También retiene repuestos necesarios para el mantenimiento de la maquinaria.

Hasta ahora la empresa no ha obtenido respuesta de las autoridades.

“Este es un método que se está usando no solo en Nicaragua, ya vimos el caso de El Nacional en Caracas, Venezuela, que fue obligado a parar su impresión. Obviamente esto constituye una violación al derecho básico de informar y estar informado, que es la base de todos los derechos humanos fundamentales. Esto obviamente es un ataque más a la libertad de prensa y a nuestros derechos”, señala Holmann.

Insumo para mes y medio

Grupo editorial LA PRENSA solo tiene en bodega insumos para garantizar el tiraje de las ediciones impresas de sus diarios durante el próximo mes y medio. De no solventar el bloqueo de la DGA en este periodo estaría obligado a reducir la edición de sus periódicos a la parte digital.

“Esto es algo que nosotros no queremos hacer, pero estaríamos obligados”, admite Holmann.

Anteriormente se registraban algunos atrasos en los trámites para sacar de aduana las importaciones que se realizan para garantizar la impresión de los periódicos, pero es la primera vez que el problema se prolonga por tanto tiempo.

ND Medios, empresa que publica El Nuevo Diario y Q’Hubo enfrenta una situación similar. En bodega tiene papel, tinta, planchas y otros insumos para seguir imprimiendo los periódicos del grupo durante los próximos dos meses.

Pero en aduana tiene retenido desde septiembre papel y otros insumos para el tiraje de cuatro meses y de tinta para seis meses, ya que esta la compran semestralmente, detalló el gerente general Arnulfo Somarriba.

DGA guarda silencio

Pese a diversas gestiones que incluyen dos solicitudes escritas, múltiples llamadas telefónicas y gestiones directas a través de sus agentes aduaneros y de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin), desde septiembre ND Medios no recibe respuesta de las autoridades y la materia prima sigue retenida.

“Desde septiembre tenemos nuestra materia prima nacionalizada, liquidada, pagados los impuestos y hasta la fecha no contamos con ella, no nos la han entregado y no tenemos una respuesta de por qué está retenida arbitrariamente, porque ya pagamos los aranceles necesarios”, dice Somarriba.

Somarriba explica que el trámite normal es liquidar la póliza y una vez pagados los impuestos y si la materia prima sale en selectividad verde, permite validar que está todo en orden por ley y se tienen las horas que indica el proceso de importación para retirar el producto.

No publicarán Q’Hubo

Ante esta situación, según Somarriba el grupo tuvo que priorizar los productos. La decisión fue “poner en pausa la edición impresa del periódico de corte popular Q’Hubo” para alargar la vida de El Nuevo Diario.

“Tenemos inventario para poco más de dos meses, al tener varios productos obviamente ese inventario puede rendir más y efectivamente estamos decidiendo qué productos sacrificar para darle más vida a otros”, explica Somarriba.

Para Somarriba las limitación de inventario presiona la continuidad del negocio.

“Nuestros grupos editoriales generan contenido y obviamente la versión digital de los medios no se verá afectada, pero si nos afecta en la parte del pregón y eso conlleva un impacto económico porque en papel es donde van las mayores inversiones en publicidad”, dice Somarriba.