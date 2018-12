Así fue el operativo policial en 100% Noticias

El programa IV Poder estaba siendo retransmitido cuando la Policía Orteguista ejecutó el operativo en 100% Noticias para llevarse preso al periodista Miguel Mora.

Era de noche, pero no más de las 10:00 p.m. cuando ocurrió un corte abrupto de la programación. Era porque dispositivo policial irrumpió en las instalaciones con un claro y fuerte “¡tírense al suelo!”, mientras lanzaban hacia el piso todo lo encontrado a su paso.

Al escuchar el grito, Mora sabía que llegaban por él, porque desde hace meses lo asediaban y recibía amenazas de muerte. Abrazó a su esposa, Verónica Chávez, y le dijo: “Tranquila, vamos a salir de esto y recordemos las promesas que nos ha hecho Dios y en Dios vamos a confiar”.

Luego fueron apresados, junto a la jefa de prensa Lucía Pineda Ubau, el controlista Gustavo Cerna y el conductor Joseph Hernández. Los policías se encargaron de montar a Verónica Chávez en una camioneta donde, por supuesto, no estaba su esposo.

Este es el relato de Chávez, quien después de ser sometida a un interrogatorio individual en la Dirección de Auxilio Judicial, fue puesta en libertad, pero sin saber qué pasó con Mora y el resto de personas que fueron apresadas durante esa noche larga para el periodismo independiente.

Con una voz a punto de quebrarse en llanto, Chávez contó que “esto es algo que ya era planificado porque saben que los viernes Miguel hace su programa y como todavía ellos no sabían a donde encontrarlo, pues ahí estaba en ese momento. Fue algo planificado, fue una cuestión de segundos, ellos cortaron primero la señal para no salir al aire, incluso cortaron de otros canales para que no se denunciara en ese momento”, relató.

Tras interrogatorio la llevaron a su casa

Cuando Chávez llegó a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, le preguntaron sus datos personales, le hicieron unas preguntas más y la volvieron a montar en la patrulla. Pasó un rato cuando se rompió el silencio con un “ya nos vamos”, a lo que ella llena de incertidumbre pregunto que a dónde y le respondieron que a su casa.

“Y yo preguntaba dónde está Lucía, dónde está Miguel, les decía ‘déjenme aquí, yo no me quiero ir hasta saber de ellos’”, narró .