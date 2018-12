Daniel Ortega responde con más terror

Menos de 24 horas después que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un demoledor informe contra el régimen de Daniel Ortega, al revelar que cometió “crímenes de lesa humanidad” durante la rebelión cívica, la Policía Orteguista atacó al periodismo independiente con la toma nocturna de 100% Noticias y apresó el viernes a su director, Miguel Mora. Finalmente lo llevaron este sábado a los juzgados, acusándolo de conspirar para “cometer actos terroristas”.

Mora fue conducido a los tribunales, vistiendo de azul, el mismo uniforme que las autoridades del poder judicial ponen a los manifestantes azul y blanco para estigmatizarlos.

Oficialmente Mora, quien en los últimos meses sufrió asedio y recibió amenazas de muerte por el régimen, fue acusado de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. Según las autoridades, ese delito lo encuadran dentro de los señalamientos que le han hecho de “incitar el odio y la violencia” en perjuicio de la sociedad.

Para el exprocurador general de la República, Alberto Novoa, no tiene, sin embargo, base legal. “No tiene ninguna base la detención y ahora acusación de Mora. El artículo 510, que habla de incitación al odio, es muy amplio y queda la interpretación del fiscal. Mora no ha sido un incitador del odio. Él está haciendo un ejercicio de una profesión u oficio, una actividad de obtener información y transmitir información, él no está inventando las noticias. Si las noticias parecen negativas a un sector, esto no lo califica para ser acusado del delito de incitación al odio. Él no ha inventado las noticias”, explicó Novoa.

Desde Estados Unidos, otro que criticó a la dictadura fue el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien calificó la acusación de “disparate” y explicó en su cuenta de Twitter que “se trata de otro evidente atropello de la dictadura a la libertad de expresión”.

Mora empezó a ser víctima de asedio luego de decidir informar en su canal toda la represión que el régimen de Ortega descargaba contra los manifestantes.

Acoso implacable

Primero se le robaron equipos, golpearon y amenazaron a sus periodistas, enseguida empezó a recibir amenazas de muerte, presiones desde el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y finalmente, le mandaron a poner paramilitares frente a 100% Noticias y en su estacionamiento.

Había un retén a escasos metros y la Policía Orteguista lo solía retener cuando iba o venía de su vivienda, junto a su esposa Verónica Chávez. Lo vigilaban con drones, incluso, cuando estaba en su propia casa.

El último golpe ocurrió este viernes 21 de diciembre, al esperar que cayera la noche para rodear el canal, irrumpir en sus instalaciones y llevárselo detenido junto a su esposa, destruyendo todo lo encontrado a su paso. En esta decisión, el sistema orteguista ha sido expedito. A las 5:30 de la tarde, un juez emitió la orden a la Policía, a las 9:30 de la noche inició el operativo y en unos minutos el canal ya estaba cerrado y estaban secuestrados Mora, su esposa y la jefa de prensa Lucía Pineda Ubau.

Informe que Ortega no quería se difundiera

La reacción de Ortega fue contra el periodismo independiente, que ha sido su otro testigo incómodo de la represión.

El martes 18 de diciembre la Cancillería citó al GIEI y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) para informarles que debían abandonar el país, que su estadía había finalizado.

Esta notificación se dio un día antes que el GIEI presentara el informe final que abarca del 18 de abril al 30 de mayo, siendo este último día uno de los más dolorosos por el ataque a la Marcha de las Madres.

Por la expulsión, el documento, respaldado por investigaciones minuciosas, tuvo que ser presentado el viernes en Washington, donde los miembros del GIEI recomendaron investigar la responsabilidad del régimen, que incluye su represiva Policía.

SIP: grave atropello

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado para condenar el arresto de Mora, que es una muestra más de intentar cerrar todas las formas de expresión en el país.

“No nos queda duda de que Ortega y su entorno servil ha declarado la guerra a los medios independientes de comunicación. Responsabilizamos al régimen por la seguridad física de Mora y de todos los periodistas nicaragüenses que han sido agredidos, acosados y mancillados por un régimen que no tiene el mínimo respeto por los derechos humanos”, reaccionó la presidente de la SIP, María Elvira Domínguez.

En el comunicado, la SIP recordó que Mora viajó en octubre pasado a Salta, Argentina, para recibir el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa, en representación de todos los periodistas nicaragüenses “por su valentía y compromiso”.

Tras la toma de las instalaciones de 100% Noticias, las instalaciones amanecieron cerradas por láminas de zinc y con antimotines y policías de tránsito en el perímetro, y también paramilitares.

Bloquearon a abogado

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) realizó este sábado una conferencia de prensa para abordar el tema del director de 100% Noticias, Miguel Mora.

Se denunció el bloqueo para que el doctor Julio Montenegro ingresara a los juzgados de Managua y de esa manera no estuviera presente en la audiencia preliminar contra Mora. No obstante, hubo otros miembros.

“Impedir al doctor Montenegro la participación, pues no ha impedido tampoco que nosotros como Comisión podamos representar al licenciado Mora en la audiencia preliminar”, dijo Denis Darce, secretario ejecutivo adjunto de la CPDH.

Según una nota de prensa del poder judicial, la audiencia inicial será el viernes 25 de enero de 2019.

Al finalizar la audiencia preliminar, fue trasladado en la tina de una patrulla policial.