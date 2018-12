Ventas bajas en los mercados de Managua previo a la Navidad

La Navidad no es distinta únicamente para las víctimas de la represión, ni para los presos políticos y sus familias, ni para quienes han perdido su empleo, también lo es para los comerciantes.

Aunque quienes laboran en los mercados Oriental y Mayoreo esperaban que el fin de semana fuera movido en víspera de Nochebuena, la venta de perecederos y productos de abarrotes fue muy baja en comparación con años anteriores.

Algunos productos como la zanahoria, cebolla, chiltoma, chayote, repollo, lechuga, entre otros complementos esenciales para preparar platillos tradicionales como el relleno, incrementaron de precio, los marchantes aseguran que eso ha obligado a los pobladores a comprar en menores cantidades.

La zanahoria más grande por docena cuesta de cien a 130 córdobas, la malla que contiene aproximadamente noventa libras desde ayer se está ofertando en novecientos, estaba en setecientos córdobas. La libra de cebolla subió dos córdobas, ahora vale 18. El quintal se cotiza en 1,600.

“Lo que se ha vendido muy poco es la cebolla morada, a pesar que se encuentra favorable, la libra que vale 25 ha estado hasta en treinta córdobas, pero ni aun así la quieren, la gente no quiere estar gastando mucho dinero, es lo que yo creo”, señala el comerciante del mercado de Mayoreo, Gonzalo Méndez.

La docena de chiltoma grande se puede adquirir en ochenta córdobas, la malla mediana que trae nueve docenas cuesta setecientos córdobas. El tomate sigue caro en todos los centros de compras, el balde lo encuentra en ochenta córdobas, la cajilla vale setecientos.

El chayote por docena cuesta entre setenta y ochenta córdobas la docena, estaba costando hace algunos días en cincuenta y sesenta córdobas.

Fiestas sin alegría

“La mayoría de productos amanecieron caros (ayer), casi siempre es así, pero antes a la gente no le importaba gastar, compraban sin limitarse porque en fechas importantes como es la Navidad lo que más sobraba era comida, ahora se limitan, nos piden que les vendamos menos de la docena, o se llevan veinte, treinta pesos de cada cosa, ya nada es igual, no es la misma alegría, las costumbres ya se iban apagando y ahora con todo esto que vive el país es peor, muchos no tenemos nada que celebrar”, señala Norlan Marenco, comerciante.

En el Oriental, los comerciantes comentan que la lechuga subió cinco córdobas, cuesta la unidad 25. Y el repollo vale treinta. Estos productos también son bien cotizados para estas fechas. Hasta el momento las ventas se mantiene un poco ralas.

“No estamos trayendo tanto repollo y lechuga porque se malea. Después de varios días tenemos que venderlos baratos y más bien perdemos”, señala Antonio Gutiérrez, comerciante.

Tanto en el mercado de Mayoreo como en el Oriental, el sector abarrotes lució con afluencia de pobladores, sin embargo los comerciantes reportan que lo que más vendían era arroz y frijoles. Otros productos, como el petit pois, elotitos, pasas, entre otros enlatados para comidas especiales, muy poco se vendieron.