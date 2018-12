Se preparan para Nacional de Beisbol Infantil A y AA

Este viernes, la preselección del equipo Coirsa-Clemente tendrá un partido de fogueo en las categorías infantil A y AA, como parte de su preparación con miras a los campeonatos nacionales de beisbol en ambas categorías, en enero y febrero del 2019.

El primero en disputarse será el Campeonato Nacional de Beisbol Infantil A, del 18 al 25 de enero del año venidero, en León, y es por eso que entrenan a todo vapor.

“Apenas nos coronamos el sábado y no podemos dormirnos, es por eso que empezamos a trabajar de inmediato en ambas categorías y este viernes realizaremos juegos de fogueo con León, en León”, explicó la mánager Angélica Ramírez.

Ramírez agregó que Managua busca el tricampeonato en la categoría infantil A.

“Nuestra meta es defender la corona y conseguir el tricampeonato en esta categoría. Es por eso que hemos llamado a varios niños para poder formar una buena selección que represente a Managua”, consideró Ramírez.

Actualmente, la preselección del equipo Coirsa-Clemente cuenta con 25 niños y ayer continuaron preparándose en el Estadio Roberto Clemente, del parque Luis

Alfonso Velásquez Flores, ante la mirada de sus padres.

¿Cuándo?

De acuerdo con Ramírez, la primera semana de enero será el momento cumbre de conocer a la selección capitalina.

“La selección capitalina estará conformada por 18 peloteritos”, recordó la mánager.

“Hemos explicado a los padres que el niño que no se quede en la selección no significa sea malo, que si lo llamamos es porque le vimos talento, que el beisbol no se termina aquí, que hay que seguir preparándose”, comentó Ramírez.

Luego del fogueo de este viernes en León, el domingo por la mañana sostendrán otro con Chinandega en Managua.