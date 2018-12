Finanzas del régimen de Daniel Ortega estarán “apretadas” en este 2019

Además de afrontar mayores dificultades para colocar unos 11,264 millones de córdobas en bonos para financiar el gasto público, la aprobación de la Nica Act en Estados Unidos ensombreció aún más el panorama de las finanzas públicas para el próximo.

Economistas advirtieron este viernes que el régimen puede también afrontar dificultades en el acceso a los 8,205.7 millones de córdobas contemplados en préstamos externos, algunos de los cuales provendrán del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidades donde Estados Unidos se opondrá a aprobaciones para el régimen en el marco de la Nica Act.

El titular de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, el 12 de diciembre, no obstante, se mostró confiado en que esos recursos se conseguirán por completo dado a que estos ya están contratados y aprobados y listos para ser entregados a Nicaragua.

“No sabremos (qué va a pasar con los préstamos) hasta que lo veamos supongo, o alguien haga un comunicado formal sobre el asunto, pero de todas maneras estamos teniendo dificultades para levantar financiamiento que se necesita porque están en presupuesto, más allá de los supuestos que ya el programa a mediano plazo y del 2019 tenían, es decir el presupuesto 2019 asume que recibimos una serie de donaciones y préstamos y sobre eso se monta este problema de la Nica Act, obviamente no va haber nuevos préstamos y eso afectaría de forma paulatina”, explicó Mario Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua.

Sostuvo que los problemas no se verán inmediatamente, sino a lo largo del tiempo. “Se va a gastar lo asignado a Nicaragua y no va haber nada contratado nuevo, hasta que quedés en cero, encima de eso pensar que vas a ir al mercado interno o externo y que vas a levantar financiamiento es otra cosa, creo que no es muy realista”, enfatizó.

El régimen tiene planificado el próximo obtener recursos de tres fuentes para cubrir, entre otras cuentas, el déficit presupuestario que ascenderá a (10,263.4 millones de córdobas). Se espera 2,018.5 millones de córdobas en donaciones y en préstamos 8,205.7 millones de córdobas.

Mayor caída en la recaudación

Un economista que prefiere no se citado señala que para 2019 el Gobierno enfrentaría serios problemas en sus finanzas debido a una mayor caída en la recaudación tributaria, y a falta de una salida a la crisis, que ha aumentado la incertidumbre y el desempleo, haya una mayor contracción de la economía.

Además indica que posiblemente tengan un menor desembolso de préstamos externos, aunque esto dependerá de la postura del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual había comprometido 320 millones de dólares anuales por cinco años.

Asimismo afirmó que se desconoce “si la Nica Act afectará solo la aprobación de nuevos préstamos del BID y el Banco Mundial o también a los ya aprobados por sus directorios, y de cómo se interpretará la exención que hace esta ley de préstamos orientados a las necesidades básicas”.

Acosta, no obstante, dijo que tienen 3,100 millones de dólares para financiar la inversión pública y el gasto social, con recursos gestionados, aprobados, contratados por diferentes fuentes para los próximos cuatro o cinco años.

Arana agregó que para que se resuelvan los problemas económicos, es importante que haya un acuerdo político.

“Hay que comenzar a tomar medidas para solventar todos los puntos críticos que tenemos y así evitar este desgaste que se va a ir acumulando y se va volver más complicado entre más pasa el tiempo, ahorita todavía vivimos la inercia de donde veníamos, pero si esto continúa, sino hay una solución, eso se va acentuar y se va volver más complicado”, expresó.

Venta de bonos

Con respecto al financiamiento interno neto, 11,264.2 millones de córdobas corresponden a colocación de bonos de la República de Nicaragua, Mario Arana, expresidente del BCN, advirtió que la venta de esos bonos no será tan fácil.

“Lo veo difícil y si acaso lo logran será en términos sumamente caros, que va a poner una presión mayor sobre el requerimiento de financiamiento, porque yo he hecho unas proyecciones donde proyecto mil millones de dólares, pero asumo que me van a cobrar 10 por ciento de tasa de interés y que me van a dar un plazo mínimo de siete años, entonces eso va añadir como cien millones de dólares a la amortización a las deudas que son: trescientos millones de la deuda existente, más cien millones adicionales”.

En cuanto al retiro de dinero del BCN, señala que esto presiona más las reservas internacionales. El próximo el Ejecutivo espera reducir en 18,302 millones de córdobas sus disponibilidades en el BCN.