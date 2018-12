Menor de edad sigue en las cárceles de la Policía Orteguista, pese a tener cuatro órdenes de libertad

Mientras el régimen orteguista benefició este mes de diciembre a 1,072 reos para que recuperaran su libertad bajo la figura inexistente del “perdón presidencial” y además en plena Navidad se rodeó de sus nietos, el adolescente autoconvocado Jonathan Francisco Lira Matey, de 16 años, aún sigue preso en el Chipote con cuatro órdenes de libertad en mano.

La Policía Orteguista (PO) se niega a cumplir las órdenes de los jueces. La Fiscalía acusa al adolescente de robo agravado en perjuicio de un policía y de un conductor de la empresa Alba Transporte. Los expedientes están separados, uno en el Juzgado Primero de Adolescente y otro en el Juzgado Segundo de Adolescente, donde ambos jueces giraron orden de libertad, obedeciendo al Código de la Niñez y la Adolescencia y la solicitud de su defensa Yonarqui Martínez.

Junto al adolescente fueron capturados otros menores, que ya recuperaron la libertad después de 13 días detenidos ilegalmente en el Chipote, y denunciaron las torturas a las que fueron sometidos. En esa ocasión, dijeron que Lira Matey fue quemado con ácido en las piernas y fue golpeado.

En octubre pasado, el adolescente estaba citado para una audiencia en el Juzgado Primero de Adolescente, pero no logró llegar a tiempo a la sala donde estaba citado, porque los guardas de seguridad del complejo judicial lo requisaron hasta quitarle la ropa, lo que atrasó en gran manera al joven.

El juez giró orden de captura, pero la abogada Martínez presentó un escrito explicando la situación y el judicial levantó la rebeldía y giró orden de libertad, que a la fecha no se ha cumplido.

Mientras en el Juzgado Segundo de Adolescente, lo citaban a audiencia como si estuviera en libertad y la abogada explicó que este está preso y la Dirección de Auxilio Judicial no lo lleva a las audiencias.

“Ambos jueces de adolescentes han cumplido con su trabajo y han aplicado la ley correctamente, el problema es la Policía que no cumple con las órdenes judiciales de libertad. La familia piensa que no lo quieren soltar porque el niño denunció públicamente cómo lo torturaron y quemaron con ácido las piernas en junio pasado”, dijo Martínez.

Es saña

De los 1,072 reos liberados por orden del régimen, 270 son hombres y 39 mujeres. Cumplían condenas por diferentes delitos comunes. “Veo injusto que liberen a adultos sin órdenes de libertad, y no es que no esté de acuerdo con que los saquen, sino que las autoridades no dan trato igualitario y no cumplen con las órdenes judiciales de libertad. El adolescente ya no quiere seguir preso, no pasó Nochebuena con su familia y ni fin de año, por capricho”, dijo la abogada Martínez.

La última orden de libertad la giró la juez Miroslava Calero, titular del Juzgado Segundo de Adolescente, el pasado 6 de diciembre. La Fiscalía no se opuso a mantener la medida cautelar. El juicio está programado para el 15 de enero.

La crueldad contra este menor contrasta con la imagen de amor que tanto Rosario Murillo como Daniel Ortega intentan hacerle creer a la opinión pública con la difusión en Navidad de fotografías donde aparecen rodeados de sus nietos.

Pruebas de la Fiscalía

Entre las pruebas que ofreció el Ministerio Público contra el adolescente Jonathan Francisco Lira Matey, de 16 años, están las testimoniales del conductor de Alba Transporte, la de un policía y los policías que realizaron las supuestas investigaciones.

También ofrecen como piezas de convicción un tubo lanzamortero con una bandera de Nicaragua pintada a un lado del tubo y un mortero.

Luis Alberto Palacios Flores aparece como representante de la víctima, pero su poder general, presentado en el proceso, dice que representa al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y la víctima es Alba Transporte, lo cual también fue señalado por la abogada Yonarqui Martínez.