10 cosas que no sabías sobre Yalitza Aparicio, actriz de la película Roma - La Prensa

Yalitza Aparicio, de 26 años, es la aclamada protagonista de Roma, la más reciente cinta del director mexicano Alfonso Cuarón. Nació el 11 de diciembre de 1992, en Oaxaca, es maestra de preescolar y la revista TIME la nombró como la mejor actriz de 2018.

1. Origen. Originaria de la Heroica ciudad de Tlaxiaco, en el Estado de Oaxaca, llamada Heroica por las batallas que se han librado en ella a lo largo de la historia, principalmente durante la guerra de independencia de México.

2. Idioma. Tiene ascendencia indígena mixteca aunque antes de la película no hablaba el idioma mixteco. Su padre no quiso enseñárselo por la discriminación que sufren las personas que no hablan bien en español y tienen lenguas indígenas.

Lea también: 10 cosas que no sabía sobre Leonardo da Vinci

3. Carrera. Se graduó en Licenciatura de Educación Preescolar y había trabajado como maestra.

4. Trata de personas. Cuando corrió la noticia de que un grupo de desconocidos había llegado al pueblo a buscar potenciales actrices, Yalitza pensó que podía ser un caso de trata de personas.

5. Casting. Al principio era Edith Aparicio, hermana de Yalitza, quien haría la audición para el papel de Cleo, pues siempre se había sentido atraída por la actuación. Sin embargo, su embarazo la indispuso y fue ella quien animó a su hermana a entrar al casting.

Le puede interesar: 10 cosas que no sabía sobre el reggae jamaiquino

6. Portada. Fue nombrada como la mejor actriz de 2018 por la revista TIME y como una de las más destacadas del año por The New York Times. También apareció en la portada de revistas como Vogue y Vanity Fair.

7. Homenaje. En la vida real, su madre trabaja como nana y empleada doméstica. Yalitza fue a trabajar un par de veces con ella y aseguró que su actuación en Roma es un homenaje a su madre.

8. Temor. Para rodar una escena de la película, la actriz, que no sabía nadar, tuvo que sumergirse en el mar para salvar la vida de unos niños en peligro. “Fue una escena de mucho temor”, aseguró en una entrevista.

También puede leer : 10 cosas que no sabías sobre George H.W. Bush

9. Tímida. Durante su infancia, Yalitza fue muy tímida, reservada y no le gustaba tomarse fotografías.

10. Desempleada. Antes de protagonizar Roma, Yalitza Aparicio se encontraba desempleada y ganaba dinero extra ayudando a su hermana a elaborar piñatas.

Lea también:10 cosas que no sabía sobre Rosario Murillo