Cardenal Leopoldo Brenes confirma que recibieron información sobre riesgo para feligreses

La alta probabilidad de que fuerzas de choque del régimen de Daniel Ortega provocaran un disturbio que pusiera en riesgo la seguridad de miles de feligreses católicos que suelen participar en la peregrinación de Año Nuevo en Managua, fue lo que forzó a la Arquidiócesis de Managua a cancelar por primera vez esta práctica religiosa que se instauró en 1968.

Ni el terremoto de 1972, que dejó devastada la capital, fue motivo para no realizar dicha tradición de medio siglo.

El cardenal Leopoldo Brenes dijo que recibió información de que “podían haber algunas tensiones” durante la procesión y que después de mucho meditar decidió suspender a última hora la peregrinación.

Varias fuentes religiosas confirmaron a este Diario que conocieron de un supuesto plan para causar enfrentamientos en la peregrinación, para luego culpar a los obispos.

Sin embargo, el cardenal Brenes no quiso brindar más detalles de la información que les filtraron y se limitó a decir que “habíamos recibido algunas informaciones de que podían haber algunas tensiones en el camino y entonces para evitar(…) Nos llegaba la información, pero no se decía de parte de quién, solo nos decían que podían haber algunas tensiones, entonces para evitar choques, pienso que sería eso, consultamos a los sacerdotes, oramos muchísimo y determinamos que era lo mejor”.

Policía se toma ruta de la tradicional peregrinación

Pese a que la Iglesia católica canceló la peregrinación, la Policía Orteguista (PO) rodeó el perímetro de la Catedral de Managua y todas las vías aledañas, asediando a las personas que se dirigían al templo, donde finalmente se había decidido celebrar la misa de Año Nuevo.

El arzobispo al ser consultado sobre el asedio policial dijo: “Yo pienso que ellos estaban haciendo su custodia —a lo mejor— yo no quiero pensar mal, no me gusta pensar mal de las cosas”.

Ante la insistencia de los periodistas sobre la presencia policial, Brenes replicó: “Hay que irnos quitando los temores, yo creo que si (los policías) están ahí y nosotros no les quitamos, no les hacemos nada”. También precisó que la Arquidiócesis contaba con el permiso de la PO para realizar la procesión.

Libertad coartada

Aunque la cancelación de la peregrinación de Año Nuevo deja un mal precedente en el país, el arzobispo de Managua no cree que afecte futuras procesiones, ya que según él en otros departamentos del país y en algunos barrios de la capital se realizaron procesiones en diciembre, apreciación que no comparten algunos analistas.

“No hemos tenido problemas con ninguna procesión, en las parroquias en este mes de diciembre se han realizado todas las procesiones, casualmente el 30 (de diciembre) realizamos una en Catarina, no tenemos problemas con las procesiones”, expresó el cardenal.

No obstante, en las redes sociales las cuentas vinculadas al orteguismo circularon información intimidatoria contra los obispos y el llamado a la peregrinación, que fue cancelada la noche del 31 de diciembre.

Los analistas ven otro escenario

Los analistas José Pallais y Óscar René Vargas advierten que el régimen orteguista apunta a una nueva fase de represión al restringir la libertad de los nicaragüenses a participar en las actividades religiosas convocadas por la Iglesia católica, siguiendo la lógica de acabar con todo espacio donde puedan haber expresiones de rechazo a la dictadura.

Pallais y Vargas opinaron que la presencia de antimotines en la ruta donde se haría la peregrinación este 1 de enero fue un clara intimidación hacia la gente.

“Temían que la peregrinación se convirtiera en una expresión de rechazo al régimen porque la gente iba a llevar las banderas azul y blanco de la patria, junto a la amarilla y blanca de la Iglesia y eso se iba a interpretar como un repudio a la política de represión, y la expresión de ansias de libertad que hay en los nicaragüenses”, dijo Pallais.

Para el jurista Pallais, el mensaje que manda Ortega es que en 2019 será “cero tolerancia” a la disidencia donde “la libertad religiosa sería incluida entre los derechos ciudadanos que se irán perdiendo”.

Vargas dijo que la lógica de eliminar “la fuerza en las calles de los autoconvocados” comprende la voluntad del régimen de obligar a la Arquidiócesis de Managua a suspender la peregrinación del 1 de enero, “por temor que esa marcha permitiera el resurgimiento de la segunda ola social, la cual restringiría aún más al gobierno Ortega-Murillo a conseguir una salida favorable a sus intereses”.

Para el sociólogo Cirilo Otero la cancelación de la peregrinación fue una medida “prudente” de parte de la Arquidiócesis, pero el asedio policial “es una expresión de la persecución y de la actitud represiva que tiene este Gobierno”, por lo que “es muy probable” que continúen acechando en procesiones y todo tipo de actividades donde haya gran concentración de personas.

Tradición de medio siglo

El vicario de la Catedral de Managua, fray Silvio Romero, detalló que la peregrinación del 1 de enero se realiza desde el año 1968, antes que el cardenal Miguel Obando y Bravo (q.e.p.d.) llegara a la Arquidiócesis de Managua y que esta es la primera vez que se cancela.

“En Nicaragua fue introducida más o menos en el año 1968… se le llamó procesión de los varones en un primer momento donde iban los varones acompañando al Santísimo Sacramento, la fiesta se fue popularizando de tal manera que después ya no fue de los varones sino que fue de la familia, de tal manera que se inicia el año con una procesión poniéndose en las manos de Jesús Eucaristía”, subrayó Romero.