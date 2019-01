Secretario de Estado de EE.UU. afirma que trabajará junto a Brasil contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien se reunió este miércoles con el presidente entrante de Brasil, Jair Bolsonaro y el canciller brasileño, Ernesto Araújo, aseguró que trabajarán juntos contra los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Las declaraciones de Pompeo se dan en el marco de una gira en la que busca establecer alianzas con los presidentes Bolsonaro, Martín Vizcarra (Perú) e Iván Duque (Colombia). Se prevé que pompeo se reúna este mismo miércoles con Duque.

Bolsonaro, que asumió el cargo el martes, recibió en el Palacio de Planalto a Pompeo. “Ha habido una larga tradición en Brasil de elegir presidentes que por alguna razón eran enemigos” de Estados Unidos, declaró a periodistas estadounidenses que acompañaban a Pompeo, en una clara referencia a los gobiernos izquierdistas de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).

“Y es una oportunidad para trabajar juntos contra los regímenes autoritarios de todo el mundo”, dijo Pompeo. Los regímenes establecidos en Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido calificados por la Casa Blanca como la “troika de la tiranía”.

“Al venir a Brasil pude ser testigo de una transición pacífica del poder. Hay pueblos que no tienen ese derecho. Son los de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Vamos a trabajar contra esos gobiernos autoritarios”, dijo Pompeo durante el encuentro con el canciller Araújo.

Además, posterior a la reunión con el mandatario brasileño, Pompeo dijo en Twitter que busca “ayudar a los que sufren en Cuba, Venezuela y Nicaragua bajo el peso de las dictaduras”.

Great meeting President @jairbolsonaro to reinforce our shared commitment to democracy, education, prosperity, security, and #humanrights. Look forward to working together to support those suffering in #Cuba, #Nicaragua, and #Venezuela under the weight of dictatorships. pic.twitter.com/GQ5SP24Rl7

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 2, 2019