Luis Mateo: “tenía la fe de hacer bien las cosas porque he trabajado duro”

Cuando el lanzador dominicano Luis Mateo aceptó la oferta de jugar en la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua con los Leones de León, su mayor temor no eran los bateadores que encontraría, sino los volcanes, los huracanes y todo tipo de desastres naturales que le dijeron ocurrían aquí.

“Me dijeron que habían tormentas constantemente, hasta tornados y que los volcanes eran peligrosos, pero más bien me encontré con un buen ambiente de beisbol, una gran afición y me he sentido bien aquí”, afirma el tirador dominicano de 28 años de edad y una impresionante estatura de 6’3.

Mateo no vio ningún huracán, pero los bateadores sí, cada vez que el largirucho tirador subía a la colina. Su rendimiento fue de menos a más en la temporada y su recompensa fue ganar la triple corona de picheo con balance de 3-3, 3.26 en efectividad y 35 ponches en 38.1 entradas.

Por supuesto que no son cifras que levanten muchas cejas, pero fueron las más consistentes entre todos los abridores de la liga. En una temporada regular corta, una o dos malas salidas destrozan a cualquier lanzador y Mateo no lo permitió.

El dominicano fue un come innings. Tuvo un promedio de 6.2 entradas de recorrido en cada apertura. Dio un valioso oxígeno al bullpen en una liga que se jugó 24 partidos en un mes, en la que solo se descansó una vez a la semana. Hizo seis aperturas, en ninguna de ellas permitió más de tres carreras. En ninguna de ellas salió antes de la sexta entrada. Ganó tres y en las tres que perdió los felinos solo hicieron una carrera por juego.

Confianza en él mismo

Mateo no está sorprendido de su rendimiento. La noche del miércoles, cuando recogió sus trofeos de máximo ganador, líder en efectividad, campeón en ponches y de Jugador Más Valioso de la temporada, vio el fruto de su esfuerzo.

“Primeramente le doy gracias a Dios por darme la fuerza, la salud y la mentalidad para seguir adelante. Tenía la fe que hacer bien las cosas porque trabajé al cien por ciento para eso”, afirma el ex tirador de los Mets en las Ligas Menores.

Mateo está entrenando con los Leones a la espera de la Serie Final de la Liga Profesional y cuando todo termine aquí, espera encontrar una nueva oportunidad en el beisbol profesional.

“De aquí voy a República Dominicana a esperar por una oferta. Soy agente libre y me gustaría volver a las Ligas Menores. Tengo esa esperanza”, apuntó.

Mateo se irá de Nicaragua considerándose un mejor lanzador, gracias a los consejos de Vicente Padilla, el ex bigleaguer chinandegano que tiene el doble rol de entrenador de lanzadores y además rematador en los Leones.

“Padilla me ha ayudado mucho. Me ha enseñado bastante en el aspecto mental y del juego, de cómo ejecutar mis picheos y atacar a los bateadores. De verdad se lo agradezco mucho”, aseguró el derecho dominicano.

¡Qué historia!

Luis Mateo estuvo en las Ligas Menores con los Mets de Nueva York del 2011 al 2017, logrando escalar hasta Triple A.

Sin embargo, un par de años antes de unirse a los Mets, había negociado una firma de más de medio millón de dólares con los Gigantes de San Francisco, la cual se anuló por un examen médico reveló astillas en su brazo de lanzar.

Sin embargo, Mateo no se amarga la vida. “Ese dinero no era para mí, pero me sirvió de experiencia y me dio la fuerza para trabajar más duro y buscar una nueva oportunidad, que gracias a Dios me la dieron los Mets”, apuntó.

Mateo lanzó en la Liga Profesional de su país durante tres años con los Leones del Escogido y en 2018, tras su salida de los Mets, tiró en la Liga Independiente American Asociation, con Sioux City, finalizando como sublíder en victorias (11) y cuarto en ponches (112).