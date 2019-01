Crisis sociopolítica debilita rápidamente el córdoba frente al dólar

El aumento del riesgo país como consecuencia de la crisis política, así como otros factores externos, está ocasionando que el córdoba acelere su debilitamiento frente dólar, lo que ha provocado que la brecha cambiaria alcance niveles no vistos en décadas, según reflejan cifras oficiales.

La situación ha empeorado debido a la decisión del sistema financiero de aumentar las tasas de interés de los créditos a inicios de este año, argumentando el aumento de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el 19 de diciembre.

Ambas situaciones están golpeando a los nicaragüenses, porque cerca del 80 por ciento de la economía está dolarizada, mientras la gran mayoría recibe sus ingresos en córdoba. Lo peor es que en medio del creciente desempleo, los créditos se están encareciendo, lo que aumentó el riesgo de impago en el sistema financiero.

Y es que aunque el cambio oficial del córdoba frente al dólar mantiene el esquema de microdevaluación establecido hace más de 25 años, desde hace 262 días cuando inició la crisis sociopolítica que enfrenta el país, la brecha cambiara —diferencia entre el tipo de cambio oficial y el precio promedio que se paga en córdoba por el dólar— se ha ensanchado a niveles nunca vistos, principalmente en las últimas semanas.

El 19 de abril del 2018, es decir un día después del estallido de la crisis, dicha brecha era cuatro centavos de córdoba. En esa fecha, el tipo de cambio oficial era de 31.2428 córdobas, mientras que para comprar un dólar en los bancos se debía pagar en promedio 31.2873 córdobas, es decir, una diferencia del 0.14 por ciento, por encima del cambio oficial fijado por el Banco Central de Nicaragua.

Sin embargo, el 3 de enero esa brecha en el sistema bancario alcanzó en promedio los 88 centavos, que representan 2.72 por ciento de diferencia. Ayer el tipo de cambio oficial era de 32.3434 córdobas, pero para comprar un dólar en la banca un nicaragüense necesitaba en promedio 33.23 córdobas, es decir 88 centavos más con relación al tipo de cambio oficial.

Antes de la crisis brecha se mantenía estable

Hasta antes del estallido de la crisis sociopolítica, la brecha cambiaria se había mantenido casi constante. En los últimos tres años, según reportes del Banco Central, alcanzó su nivel más alto en 2016, cuando el 19 de febrero se ubicó en 1.12 por ciento, que representaba 31 centavos de córdoba de diferencia entre el cambio oficial y el precio promedio que se debía pagar por la moneda estadounidense.

Según un reciente análisis realizado por el equipo económico de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), “el aumento del precio de venta del dólar es un mecanismo de protección de los depósitos y consecuentemente de las reservas internacionales”.

El incremento de la brecha cambiaria, según Funides, también “permite generar ingresos adicionales al sistema bancario mediante operaciones de cambio, en un contexto donde la banca al contraer su otorgamiento de crédito como parte de su estrategia de manejo de liquidez, está registrando una disminución en sus utilidades”.

Además, “podría ser una reacción para crear un desincentivo a la venta de dólares, en un contexto donde los depósitos del sistema bancario han disminuido”.

Han salido 1,333 millones de dólares de depósitos

Según reportes de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif), entre abril y han salido del sistema financiero nacional 1,333 millones de dólares.

Mientras la gran mayoría de deudores recibe salarios en córdobas, pero más del 80 por ciento de los créditos del país están pactados en dólares, especialistas en temas financieros coinciden en que el incremento del precio de esta moneda afecta el costo total del financiamiento, por lo que hoy en día el consumidor está pagando un costo de capital y financiamiento mayor.

A eso se suma que los bancos están aplicando ajustes a las tasas de interés variable de los créditos vigentes. Según los especialistas, si le suben 1 punto porcentual a la tasa de interés de un crédito, se incrementan los gastos financieros y por ende disminuyen los flujos de efectivo y la rentabilidad en las empresas.

Con respeto a los ajustes en las tasas de interés, los especialistas explican que estos se aplican porque la mayoría de los créditos tienen pactadas tasas variables, ya que los bancos pagan este tipo de tasas por el financiamiento que reciben. Es por ello que muy pocos créditos tienen tasas fijas.

Dichos ajustes son provocados por varios factores. Uno ellos es que en Nicaragua las tasas de interés son definidas por el mercado. También influyen las tasas de referencia internacional como la Libor o la establecida por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Otro factor son las tasas de referencia del Banco Central, que reflejan el promedio de lo que cobra el sector.

Incide el riesgo país

Sin embargo, en el actual contexto de crisis, los especialistas explican que la percepción de riesgo creada por la situación de incertidumbre que enfrenta el país, sumado al aumento de las tasas pasivas (que pagan los bancos por el financiamiento que reciben), es lo que está forzando estos ajustes.

“El riesgo es fundamental, a mayor riesgo el banco te va a pedir mayor rendimiento y mayores garantías”, asegura un funcionario bancario que prefiere omitir su nombre.

Los especialista consideran que mientras no haya una solución a la crisis sociopolítica, el riesgo seguirá creciendo y con ello la brecha cambiaria. Incluso, no se descartan más ajustes a las tasas de interés, ya que el financiamiento que entidades internacionales le otorgan a la banca local será cada vez más caro y no precisamente por incrementos de la Fed, sino por el deterioro del riesgo país.

Funides considera que el incremento en el precio del dólar que está provocando la ampliación de la brecha cambiaria no constituye una devaluación adicional fijada en 5 por ciento anual. Pero advierte que al aumentar los costos de transacción y reducir el ingreso disponible en términos relativos, también podría transmitirse gradualmente a los precios al consumidor.

Brecha en la compra se reduce

Mientras la brecha entre el cambio oficial del dólar y el precio promedio que se tiene que pagar por esta divisa en bancos, casas de cambio y financieras ha alcanzado niveles históricos, la del precio de compra se redujo a cero.

Según reportes del Banco Central, el 19 de abril, es decir un día después del inicio de la crisis sociopolítica, el tipo de cambio oficial era de 31.2428 córdobas. Pero al cambiar un dólar en un banco, casa de cambio o financiera el vendedor recibía en promedio 31.1471 córdobas, es decir, nueve centavos menos con respecto al tipo de cambio oficial.

El 31 de octubre esta brecha se elevó hasta 23 centavos. En esa fecha el cambio oficial era de 32.0679 córdobas, pero al cambiarlo en las instituciones del sistema financiero, estas pagaban 32.2986 córdobas por cada dólar, es decir 23 centavos por encima del cambio oficial.

Sin embargo, este 3 de enero el cambio oficial era 32.3434 córdobas por cada dólar. Y al cambiarlo, en promedio los bancos locales pagaban 32.34 córdobas por cada dólar, es decir, el precio oficial fijado por el Banco Central.