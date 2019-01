Tigres dejan tendido al Bóer y van a la final por tercera vez seguida

Los Tigres de Chinandega, campeones de las pasadas dos ediciones de la Liga Profesional, van por un tercer título en fila, al dejar tendidos 4-3 a los Indios del Bóer en el noveno inning, para conseguir su boleto a la Serie Final ante los Leones de León.

Un equipo que no impresiona en ninguna de sus áreas, encontró en alguna parte una fuente inagotable de inspiración y ha tomado fuerza a puro corazón. Además, el Bóer no hizo mucho por ganar y al mánager Julio Sánchez cada movida le salió mal.

Apelando a un batazo oportuno, Sánchez hizo cambios en el inicio del noveno inning que desarticularon el infield. A un out del fin, empataron el juego 3-3, con hits consecutivos de Elmer Reyes, Jilton Calderón y el impulsador de Juan Carlos Urbina. Luego le quitó el bate a Ronald Garth con las bases llenas y se lo dio a Kenny Alegría, quien falló. En el cierre, no hubo más remedio que colocar a Alegría en la tercera base y mover a Reyes a la inicial, y ninguno funcionó.

Un error de Alegría sobre batazo de Juan Carlos González, luego toque de sacrificio de Omar Obregón y una rola de Ismael Munguía que perforó a Reyes en la inicial, permitiendo la anotación de González desde la segunda base, pusieron fin a una serie que en el papel parecía que el Bóer aplastaría a los Tigres.

El Bóer ganó el primer partido exhibiendo su poderío ofensivo, pero después fueron silenciados y solo se escucharon rugidos durante los siguientes tres encuentros.

Los abridores Marco Frías y Fidencio Flores sostuvieron un duelo de ceros durante cuatro entradas. El hielo se rompió en el quinto, cuando Reyes dio un hit que impulsó al cubano Darián González, quien pegó doble.

Los Tigres también despertaron y un sencillo de Gean Rigby remolcó a William Rayo para nivelar las acciones en 1-1.

Aldo Espinoza pegó hit como primer bateador del cierre del sexto y el mánager Sánchez decidió llevarse al abridor Flores, pero el bullpen no le ayudó mucho. Los Tigres se fueron arriba 3-1 con un sencillo productor de Leonardo Ortiz y un doble empujador de una de González.

La defensa no fue lo mejor de ambos equipos y un error de Rigby en el bosque izquierdo sobre un hit del cubano Maikel Cáceres, le permitió a Janior Montes ganar una base extra en la séptima entrada y quedó listo para anotar desde la tercera con una rola de Darián.

El Bóer llenó las bases sin out en el octavo y no anotaron. Wilber Bucardo se autorescató, aunque en el noveno, con dos outs y las bases limpias, permitió la carrera del empate con tres hits consecutivos que lo explotaron. Junior Téllez sacó el último out y se llevó la victoria. El perdedor fue Berman Espinoza, perjudicado por las fallas defensivas de Alegría y Reyes.