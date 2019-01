10 cosas que no sabías sobre Black Mirror: Bandersnatch, la película interactiva de Netflix

La película interactiva de Netflix, orientada para un público adulto, relata la historia de un joven de los años ochenta que lucha por crear su videojuego con la opción de elegir su propia aventura. Black Mirror: Bandersnatch permite a sus espectadores conducir la trama. Se estrenó el 28 de diciembre de 2018.

1. Experimento. Netflix experimentó previamente una narrativa interactiva con las series infantiles El Gato con Botas y Buddy Thunderstruck, el usuario también podía elegir qué decisión debían tomar los protagonistas. Sin embargo, Bandersnatch es un proyecto más ambicioso.

2. Libros. Funciona al igual que los libros de “elige tu propia aventura”, de hecho, en la película Stefan es el encargado de llevar al mundo de los videojuegos a Bandersnatch, un libro cuya trama también depende del lector, por lo que buscará adaptarla al videojuego.

3. Decisiones. Solo tiene diez segundos para elegir una de las dos opciones que le permite la película durante su desarrollo. Aparecerán, cada cinco minutos aproximadamente, en la parte de abajo de la pantalla y una vez que decida no podrá volver atrás.

4. Dispositivos. Black Mirror solo es compatible con los modelos más recientes de Smart TV. Con la mayoría de reproductores multimedia en streaming y videoconsolas de última generación. También puede recurrir a la computadora.

5. Idiomas. Está disponible en 27 idiomas para 137 millones de suscriptores de Netflix.

6. Referencias. En uno de los episodios de Bandersnatch se escucha de fondo Too Shy de la banda KajaGooGoo que también aparece en el videojuego Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Se cree que no es simple casualidad. Las gráficas también recuerdan al clásico Wolfenstein 3-D.

7. Videojuego. Bandersnatch ya aparecía como un videojuego en el episodio de la tercera temporada Playtest y además existió en la vida real 1984 a manos de Imagine Software, pero no vio la luz. La propia compañía decidió no estrenarlo.

8. Finales. El largometraje llega en lugar de la quinta temporada de Black Mirror, la serie original. La película solo tiene cinco finales posibles, pero miles de combinaciones para llegar a ellos, mediante las decisiones que el espectador toma durante la trama.

9. Twitter. El actor de Black Mirror, Will Poulter, quien interpreta a Colin Ritman, dejó Twitter tras recibir críticas negativas. La decisión fue “salud mental”, aseguró el actor en la misma red social.

10. George Orwell. La historia ocurre en 1984, un detalle simbólico para los amantes de la novela de George Orwell que lleva ese año por título.