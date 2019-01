Instituto Nicaragüense de Seguridad Social aumenta el salario máximo de cotización

A través de una resolución la presidencia ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) estableció que tras un ajuste del 10.04 por ciento, en 2019 el salario máximo para determinar la cotización de los afiliados con sueldos altos se eleva a 96,841.56 córdobas mensuales.

La decisión cumple lo establecido en el artículo 16 de la reforma al Reglamento de la Ley de Seguridad Social aprobada en diciembre de 2013 y eleva en 158 por ciento el monto del salario máximo cotizable con respecto al que regía antes de ese cambio, el cual era de 37,518 córdobas mensuales.

Según el artículo 16 de la reforma que entró en vigencia en enero del 2014, “la facturación de las cotizaciones obrero-patronales se realizará aplicando el porcentaje establecido por el Reglamento de la Ley de Seguridad Social, sobre la remuneración que reciba el asegurado durante el mes”.

Sin embargo, debido a que la pensión máxima que otorga el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social es de 1,500 dólares mensuales (48,541.05 córdobas al cambio oficial de ayer), se establece también un salario máximo cotizable para los asalariados de los segmentos salariales altos.

En 1982, cuando se aprobó el Reglamento de la Ley de Seguridad Social, el salario máximo cotizable se fijó en 35,525.01 córdobas mensuales y en 2005 se ajustó a 37,518 córdobas mensuales, pero desde que se aprobó la reforma del 2013 se ha elevado en 158 por ciento.

Salario máximo cotizable se incrementa desde 2014

La reforma estableció que en 2014 el salario máximo para determinar la cotización sería 54,964 córdobas mensuales, para 2015 lo elevó a 72,410 córdobas mensuales y desde entonces debe ajustarse anualmente.

“A partir del año 2016, el día 1 de enero de cada año el Instituto de Seguridad Social ajustará el salario objeto de cotización máximo, aplicando la variación anual del salario promedio de los asegurados”, dice el artículo 16 de la reforma aprobada en 2013.

Dicha reforma pretendía frenar el deterioro de las finanzas de la institución, pero ese año por primera vez cerró en rojo.

En 2013 el déficit del INSS fue de 201.1 millones de córdobas, pero la reforma no rindió los frutos esperados y desde entonces el hueco financiero se ha ensanchado cada año, hasta alcanzar los 5,674.7 millones de córdobas que, según cifras oficiales, se proyectan para el 2018.

Cumpliendo con el mandato de la reforma del 2013, en diciembre del año pasado el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, emitió una resolución en la que se detalla que al 30 de noviembre (del 2018) la variación anual del salario promedio de los asegurados fue de 10.04 por ciento.

Al aplicar dicho ajuste a los 87,157.40 córdobas mensuales que servían de referencia para fijar la cotización el año pasado, “el salario objeto de cotización máximo para 2019 se eleva hasta 96,841.56 córdobas mensuales”.

Según especialistas vinculados a estos trámites, esta fue la primera vez que dicho ajuste se realizó a través de una resolución de la presidencia ejecutiva del INSS, por lo que muchos la calificaron como una reforma. En los últimos tres años, la institución se limitaba a informar a las empresas el nuevo monto del salario máximo cotizable que regiría cada año.

Se desconoce cifra exacta de afectados

Se desconoce con exactitud a cuántos afiliados afectará la nueva disposición del INSS, ya que el anuario estadístico más actualizado disponible en el sitio web de la institución es el del 2017.

Con datos de ese informe, 4,253 asegurados con salarios desde 90,001 córdobas mensuales hasta más de 5.5 millones de córdobas mensuales serían afectados por la nueva disposición. Este segmento de asegurados con salarios altos representa el 0.46 por ciento con respecto a los 913,797 asegurados activos con los que, según el anuario estadístico, cerró el 2017 la seguridad social.

Y con respecto a los 754,109 afiliados activos que reportó el Banco Central en octubre del 2018 —es el dato más actualizado—, los 4,253 afectados por el incremento representan el 0.65 por ciento.

Los 617 millones de córdobas mensuales de masa salarial de este segmento de cotizantes con salarios altos representan el 6.36 por ciento de los 9,702 millones de córdobas mensuales que en 2017 constituía la masa salarial de los 913,797 afiliados, con los que cerró ese año la seguridad social.

Reforma pendiente

Pese al creciente deterioro de las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), diversos especialistas han advertido que actualmente no existen condiciones para aprobar una reforma que permita rescatarla.

Han resaltado que no debe olvidarse que la fallida reforma impuesta unilateralmente por el régimen Ortega-Murillo en abril de 2018 se convirtió en detonante de la crisis sociopolítica que desde esa fecha enfrenta el país, por lo que consideran que mientras no se encuentre una salida política a la crisis no debe promoverse una nueva reforma.